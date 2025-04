Dit zijn de Nederlanders die nog strijden in de Champions League: een 'Nederlandse' halve finale lonkt

Nu de Nederlandse ploegen uit de Champions League zijn, moet er verder gekeken worden voor een Nederlandse tint in het grootste toernooi in het clubvoetbal. Er is nog een aantal Nederlanders in de race voor de felbegeerde prijs, en die kunnen zomaar eens tegen elkaar komen te staan. Dit zijn de spelers die nog dromen van een Champions League-medaille.

Real Madrid, Arsenal, Bayern München, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Borussia Dortmund, Inter en FC Barcelona zijn nog in de race voor de Champions League en bij maar liefst vier van de laatste acht zijn Nederlanders in de selectie te vinden. Aan alle kanten van het bracket! Dat betekent dus dat er aan beide kanten van het toernooischema een halve finale kan komen mét Nederlanders in het veld.

UEFA schorst belangrijke spelers Real Madrid na 'provocerende' gebaren in Champions League; Arsenal profiteert niet Het geld stroomt binnenkort binnen bij de UEFA vanuit de Spaanse hoofdstad. Drie spelers van Real Madrid hebben namelijk een boete voor wangedrag na de overwinning na strafschoppen op stadgenoot Atlético Madrid in de Champions League. Het gaat om Kylian Mbappé en Dani Ceballos. Vinícius Júnior ging vrijuit.

Arsenal en Aston Villa

Arsenal neemt het op tegen Real Madrid, daar zal hoogstwaarschijnlijk Jurriën Timber tussen de lijnen staan bij de club uit Londen. Hij is van grote waarde bij de nummer twee van de Premier League. Hij krijgt de taak om Rodrgyo te temmen op de flank. Timber speelt bij Arsenal sinds de zomer van 2023 en heeft zich teruggeknokt na een zware knieblessure. Hij heeft nog een contract tot medio 2028 en zal dus voorlopig nog wel in Londen te bewonderen zijn.

Mocht hij met Arsenal favoriet Real Madrid verslaan, kan er zomaar een Nederlands onderonsje ontstaan. Eén van de mogelijke tegenstanders is namelijk Aston Villa, dat het op moet nemen tegen Liverpool-plaaggeest Paris Saint-Germain. Bij Aston Villa staan Donyell Malen en Ian Maatsen op de loonlijst.

Laatstgenoemde kwam deze zomer over, nadat hij het EK met Nederland had gespeeld. Hij speelt geregeld in Birmingham, al moet hij soms ook plaatsnemen op de bank. Leidend is dat hij wel vaak in de Champions League speelt, het vertrouwen van de trainer heeft hij dus wel. Zijn contract loopt tot de zomer van 2030. Malen kwam deze winter van Borussia Dortmund naar Engeland toe, maar werd door de trainer niet ingeschreven voor de Champions League. Er waren vijf winteraankopen en er mochten daarvan maar drie worden ingeschreven.

Voormalig Champions League-winnaar duikt op als werknemer in Franse sportzaak Het winnen van de Champions League levert je niet automatisch jarenlange beroemdheid en miljoenen euro's op. De Franse ex-verdediger Jérémy Mathieu won in 2015 de grootste voetbalprijs voor clubs, maar werkt momenteel in een sportzaak. Twee fans spotten de voetballer en maakte een foto die viraal ging.

FC Barcelona en Inter

Dan tijd om naar de andere kant van de knock-outfase te gaan. Daar vinden we het FC Barcelona van Frenkie de Jong. De Nederlander werd deze winter nog verguisd door alles en iedereen rondom de club, maar is weer in de armen gesloten. En hij doet het geweldig bij Barcelona, wekelijks laat hij zien waarom ze blij zouden moeten zijn dat hij nog bij de club speelt. Hoe lang hij daar nog speelt, kan nog weleens spannend worden: hij heeft nog maar een contract tot de zomer van 2026.

De Jong neemt het met Barça op tegen Borussia Dortmund, waar na het vertrek van Malen geen Nederlander meer actief is. Mocht Frenkie het tweeluik winnen kan hij wél tegen Nederlanders stuiten. Inter staat namelijk aan de andere kant, zij moeten een tweeluik spelen tegen Bayern München.

Bij Inter staan Stefan de Vrij en Denzel Dumfries op de loonlijst. Laatstgenoemde zal niet spelen, om dezelfde reden dat hij laatst ook niet bij Oranje zat; hij is al eventjes geblesseerd aan zijn hamstring. Hij was van grote waarde bij Inter, maar zal het duel aan zich voorbij moeten laten gaan. In de hoop dat hij later nog wel mee kan doen, als Inter verder komt. Hij heeft in ieder geval nog een contract tot juni 2028.

Van wie dat niet gezegd kan worden, is zijn Nederlandse collega De Vrij. Hij is niet geblesseerd, zat laatst wel veel op de bank, maar kan wel spelen. Hoe lang dat bij Inter is, weet niemand. Zijn contract loopt deze zomer af.

Alles over de Champions League