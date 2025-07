Het trainingskamp van Liverpool in Japan krijgt met de ene na de andere vertrekkende speler te maken. Keeper Alisson Becker heeft per direct de ploeg van de Nederlandse trainer Arne Slot moeten verlaten vanwege 'privé-omstandigheden'. Hij is al de derde speler die Japan vroegtijdig verlaat.

Volgens een journalist van The Athletic heeft de Braziliaanse doelman, al jaren de vaste keeper van de regerend landskampioen, met toestemming van de club een vlucht terug naar Engeland geboekt. Hij mist zodoende de laatste wedstrijd van het trainingskamp woensdag tegem Yokohama F Marinos. Hij miste al de afsluitende training, die in bloedhete omstandigheden werd afgewerkt. Wat er precies aan de hand is met of rond Alisson is niet bekend.

Luis Diaz en Joe Gomez

Ook Luis Diaz is al niet meer van de partij in Azië. De Colombiaanse vleugelaanvaller is al in München gespot om zijn transfer naar recordkampioen Bayern af te ronden. Door de vele transfers is Diaz niet meer zeker van een basisplaats bij Liverpool onder Slot en zoekt hij zijn heil dus bij de Duitse kampioen van afgelopen seizoen. Ook verdediger Joe Gomez is er al niet meer bij in Japan. Hij verliet het trainingskamp omdat hij een ernstige achillespeesblessure opliep.

Veel keepers over

Het vertrek van Alisson is op zich geen probleem voor Slot. Hij heeft met Giorgi Mamardashvili nog een prima 'eerste keeper' over. Ook Freddie Woodman, Armin Pecsi en Kornel Misciur zouden de plek onder de lat nog in kunnen nemen. Na de wedstrijd tegen Yokohama Marinos keert Liverpool weer terug naar Engeland, waar Alisson zich ook weer bij de ploeg zal voegen. Op 4 augustus ontvangt Liverpool Athletic Club de Bilbao op Anfield voor een volgende oefenwedstrijd. Die ploeg versloeg dit weekend nog PSV.

Nieuw seizoen

Een kleine week later volgt dan het eerste officiële duel van het seizoen al. In de Community Shield is FA Cup-winnaar Crystal Palace op 10 augustus al de tegenstander in de strijd om de 'Johan Cruijff Schaal van Engeland'. Vijf dagen later begint de regerend kampioen aan de Premier League met een thuiswedstrijd tegen het Bournemouth van Justin Kluivert. Alles zal dan nog steeds in het teken staan van de overleden speler Diogo Jota, die tijdens zijn vakantie verongelukte.