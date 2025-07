Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk is blij met de flinke investeringen van de Engelse kampioen in deze transferperiode. Hij onthulde ook wat hij Florian Wirtz vertelde vóór zijn komst naar Anfield en welk bericht hij de nieuwe spits Hugo Ekitiké zal meegeven.

"Ik vind het geen slechte transferwindow, gezien de aanwinsten en de uitgegeven bedragen. De club probeert duidelijk onze selectie te versterken. De Premier League is waanzinnig sterk, dus het is logisch dat we ons wapenen", zei Van Dijk tegen de aanwezige pers op het trainingskamp in Hong Kong.

"We weten dat we een heel goed team hebben, maar versterkingen zijn altijd een pluspunt. Ik ben erg onder de indruk van hoe ze zich hebben aangepast. Het is belangrijk dat ze hun kwaliteiten op het veld laten zien, maar ook hoe ze zich buiten het veld met ons verstaan. Ik ben ervan overtuigd dat als je het ze vraagt, ze zullen beamen dat ze zich tot nu toe welkom voelen. Ze passen echt goed in de groep."

Vers bloed bij Liverpool

Volgens Van Dijk geven de aankopen niet de garantie dat ze zomaar de titel zullen verdedigen, of nog meer prijzen gaan winnen. Maar "het verhoogt de lat" volgens de aanvoerder. "Door de jaren heen hebben we allemaal gezien dat het meest consistente team gedurende het seizoen de titel wint, en dat is precies ons doel", verzekert Van Dijk.

"We willen onze kwaliteit in elk aspect van het spel laten zien, en dat is een behoorlijk lastige opgave. Als het makkelijk was, zouden veel meer teams tot het einde meedoen. Toen ik bij de club kwam, zei ik dat er voor mij geen betere plek is dan Liverpool. Dat meen ik nog steeds. We hebben een fantastisch seizoen gedraaid en ik heb het gevoel dat het alleen maar beter kan.”

Van Dijk had aandeel in komst Wirtz

Tegenover de aanwezige media onthulde Van Dijk dat hij een handje heeft geholpen met de transfer van sterspeler Florian Wirtz. "Ik ben ervan overtuigd dat hij de juiste indruk heeft gekregen en op basis daarvan zijn beslissing heeft genomen. Ik denk dat hij hier echt impact kan hebben. Maar het is aan hem om dat elke dag te laten zien. Hij doet het en het is fijn om te zien", aldus Van Dijk.

"Ik heb met hem (Wirtz, red.) gesproken, maar ik ga niet zeggen wanneer. Ik zei hem: 'Liverpool is de juiste plek'. Met Hugo Ekitiké heb ik een heel kort gesprekje gehad aan het einde van zijn eerste training. De boodschap is: 'Het harde werken begint nu pas', dat is het. Je speelt nu voor een van de beste clubs ter wereld. De druk zal op jou liggen, dus je moet je kwaliteiten laten zien."

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.