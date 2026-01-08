Kenneth Taylor speelt komend weekend al niet meer mee bij Ajax in de uitwedstrijd bij Telstar. Dat is de verwachting nu zijn transfer naar Lazio Roma in een stroomversnelling is beland. De middenvelder van de Amsterdammers staat op het punt om naar de Italiaanse hoofdstad te vliegen om de deal af te ronden. Mogelijk kan hij zondag al spelen namens zijn nieuwe club tegen Hellas Verona.

De afgelopen dagen hing de transfer van Taylor naar Lazio al in de lucht, maar moesten er nog plooien gladgestreken worden. Dat is nu volgens De Telegraaf gelukt. 'Ajax ontvangt een transfersom van 17 miljoen euro, inclusief doorverkoop, en kan met dat geld de markt op voor een back, een zes en eventueel een buitenspeler', schrijft de krant, die meer details deelt. 'De vijfvoudig international vliegt donderdagavond naar Rome, ondergaat vrijdag de medische keuring en tijdens die check werken de Romeinse club en Taylors zaakwaarnemer Guido Albers de laatste details uit.'

Vervanger van Matteo Guendouzi

Taylor heeft volgens de krant donderdag al afscheid genomen van zijn ex-teamgenoten bij Ajax en verliet de kleedkamer in de Johan Cruijff Arena met koffer en al. Zondag wil Lazio Taylor er graag bij hebben voor het duel met Hellas Verona in de Serie A. De Nederlandse middenvelder wordt gezien als de vervanger van Matteo Guendouzi, die op het punt staat om voor dertig miljoen euro te verkassen naar het Turkse Fenerbahçe.

Nieuwe speler Ajax?

Voor wie Ajax gaat nu er weer wat transfergeld op de plank komt, is nog niet bekend. Deze week kwam naar buiten dat de Amsterdammers interesse zouden hebben in Manuel Ugarte van Manchester United. De Uruguayaan zou gehuurd moeten worden voor de rest van het seizoen. Ook Daley Blind staat (weer) op de radar, als controleur. Vorige maand haalde Ajax met de transfervrije Japanner Takehiro Tomiyasu al een verdediger binnen voor de rest van het seizoen.

Niet naar FC Porto

Afgelopen zomer wilde FC Porto Taylor ook al hebben, maar schrok de Portugese topclub van de vraagprijs van Ajax van boven de twintig miljoen euro. Taylor baalde toen van het uitblijven van een deal, maar richtte zich weer op Ajax. Bij Porto was hij herenigd geweest met voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli, die na het behalen van de tweede plaats vorig seizoen weg moest uit Amsterdam.

