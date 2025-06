Superster Cristiano Ronaldo (40) onthult waar hij volgend seizoen speelt

Cristiano Ronaldo heeft zondag na de finale van de Nations League bekendgemaakt waar hij volgend seizoen zal spelen. Het gonsde de afgelopen weken van de geruchten nadat de 40-jarige Portugees aangaf aan een 'nieuw hoofdstuk' te beginnen.

Zo zouden er Braziliaanse clubs voor hem op de stoep staan zodat hij tóch nog mee kon doen aan het WK voor Clubs. Ronaldo zal er ook naar hebben geluisterd, want de aanvoerder van Portugal gaf zelf aan op Instagram dat hij wegging bij Al-Nassr uit Saoedi-Arabië. In de mixed zone van de Allianz Arena komt hij daar op terug.

“Mijn toekomst? Er verandert niets. Al-Nassr? Ja,” bevestigde de 40-jarige vedette, die zijn contract bij de club uit Riyad verlengt en daarmee aan zijn vierde seizoen in Saoedi-Arabië begint.

Tranen bij Cristiano Ronaldo en trots bij Portugal: 'Maar dit verandert niks voor ons' Portugal schreef zondagavond voor de tweede keer de Nations League op haar naam. Na strafschoppen werd Spanje verslagen. Dat zorgde voor veel emotie bij Cristiano Ronaldo.

Winnen met nationale team

Cristiano Ronaldo kon zijn blijdschap over het winnen van zijn derde trofee met het Portugese nationale team, na het EK 2016 en de Nations League 2019, nauwelijks verbergen. Portugal won de finale van de Nations League na strafschoppen van Spanje.

“Het is altijd bijzonder om een trofee te winnen. Ook al hebben we deze competitie al eens gewonnen, voor mij voelt het als de eerste keer. Jullie kennen mijn passie voor het spelen hier, voor het spelen met deze kleuren. Het lijden, de tranen. Het is speciaal. Voor ons land, voor de Portugezen hier in het stadion, voor degenen die thuis in Portugal voor ons supporteren… Mijn kinderen zijn Spaans, tot mijn ergernis schreeuwen ze ‘Spanje’. Daarom is het zo speciaal en ben ik enorm blij,” bekende hij.

Cristiano Ronaldo haalt weer het einde niet tijdens een finale met Portugal, maar wint ook weer Cristiano Ronaldo heeft zondagavond geblesseerd het veld moeten verlaten bij Portugal. De superster scoorde een belangrijke treffer, maar had liever langer op het veld gestaan.

Op naar het WK 2026

“Winnen met Portugal is altijd speciaal. Ik heb al veel gewonnen, maar niets is te vergelijken met winnen met de nationale ploeg. Daarom wilde ik dit zo graag. Ik zei tijdens de lunch nog dat deze generatie het verdiende en dat we de finale zouden winnen. We wisten dat het lastig zou worden, tegen een team als Spanje, en ik denk dat we het verdiend hebben,” vervolgde de aanvoerder, die meteen doorpakte naar het WK: “Dit geeft ons vertrouwen voor het WK en laat zien dat we elk team ter wereld kunnen verslaan.”