TV-gids: op deze zender kijk je naar PSV - Borussia Dortmund

PSV begint dinsdag aan de achtste finale van de Champions League tegen Borussia Dortmund. Het eerst duel wordt afgetrapt in Eindhoven. Check hier hoe laat en op welke zender je kijkt naar de wedstrijd tussen PSV en Borussia Dortmund.

PSV kon zijn geluk niet op toen Borussia Dortmund uit de loting kwam. De Duitse club was, samen met Real Sociedad, een van de gunstigere tegenstanders. Maar dat zal Dortmund mogelijk ook hebben gedacht over PSV. Noa Lang vond het in ieder geval zo leuk dat hij tegen Donyell Malen moest spelen, dat hij hem lachend opbelde. Donyell Malen had het idee dat Lang het iets té leuk vond.

Zender PSV - Borussia Dortmund

PSV - Borussia Dortmund is te zien op de zender RTL 7 en begint om 21:00 uur. Om 19:55 uur kan je daar al terecht voor de voorbeschouwing. Ook op Ziggo Sport Voetbal wordt de wedstrijd uitgezonden. De uitzending daar begint om 20:15 uur.

Onderlinge resultaten

PSV won nog nooit van Borussia Dortmund, maar speelde ook slechts drie keer tegen de Duitse formatie. In 2002/2003 speelde het eenmaal gelijk (1-1) en verloor het een keer (1-3) van Dortmund in de groepsfase van de Champions League. In 2017 speelden de twee ploegen een oefenwedstrijd tegen elkaar, met Dortmund als winnaar: 1-4.

Selectie Borussia Dortmund

Borussia Dortmund-trainer Edin Terzic heeft twee Nederlanders in z'n selectie. Naast de eerdergenoemde Malen loopt ook Ian Maatsen daar rond. De linksback wordt sinds de winter gehuurd van Chelsea en veroverde direct een basisplek.

Ook Jadon Sancho kwam deze winter op huurbasis naar Dortmund, nadat hij zichzelf bij Manchester United onmogelijk had gemaakt. De Engelse linksbuiten beleefde eerder al een zeer succesvolle periode bij BVB. Op dit moment hangt hij tussen een basisplaats en de bank in.