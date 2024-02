PSV gelooft met prachtige video in herhaling van sprookje 1988

PSV neemt het dinsdagavond op tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League. De Eindhovenaren warmen de supporters in aanloop naar de wedstrijd op met een mooi filmpje op de sociale media, waarin de uitgekomen droom van 1988 met de Europacup-winst herbeleefd wordt.

In het filmpje discussiëren vader en zoon over het elftal van PSV toen (in 1988) en nu. De bejaarde man die erbij was in '88 vertelt over de ongekende pieken van die tijd, terwijl zijn zoon hem vertelt over hoe dit PSV ook dicht bij die records en prestaties komt.

Opvallend is dat de EIndhovenaren ook de nodige Ajacieden 'eren'. Zo worden Ronald Koeman, Søren Lerby, Wim Kieft en Gerald Vanenburg benoemd als PSV-helden. Ook dit seizoen hebben de Brabanders een aantal ex-Ajacieden in de selectie. Zo speelden Noa Lang en Sergino Dest voor de club uit Amsterdam, terwijl Peter Bosz er natuurlijk trainer was.