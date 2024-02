Wat Bosz' favoriete speler kan brengen tegenover topscorer Luuk de Jong

Peter Bosz gaf in aanloop naar het Champions League-duel met Borussia Dortmund meermaals aan fan te zijn van Julian Brandt, de flankenflitser bij de tegenstander van dinsdagavond. Waar Dortmund juist erg veel rekening houdt met de kwaliteiten van Luuk de Jong. Alle reden om de spelers tegen elkaar op te wegen.

Luuk de Jong en Julian Brandt zijn natuurlijk niet één op één te vergelijken; de één is een echte spits en de ander is een buitenspeler. Toch is het het waard om deze twee spelers uit te lichten. Beiden zijn erg belangrijk voor de doelpunten die worden gemaakt bij hun club. De Jong natuurlijk vaak als eindstation, maar Brandt ook vaak als aangever. Verder zijn ze allebei een lust voor het oog voor de fans.

Doelpunten

Wat betreft doelpunten staat Luuk de Jong een stuk verder voor op Julian Brandt. Allebei hebben ze evenveel assists en de spits van PSV heeft veel meer doelpunten. De Jong heeft het geluk dat hij in een team speelt dat in de competitie geweldig draait en nog geen wedstrijd verloren heeft, Brandt zijn team is een stuk wisselvalliger en speelt ook in een zwaardere competitie dan De Jong. PSV maakte bijvoorbeeld al 70 doelpunten dit seizoen, Dortmund maakte er 'maar' 44. Hoe komt het dat Bosz zo'n fan van Brandt is?

Eerdere ontmoeting

Brandt en Bosz kennen elkaar nog uit de tijd dat de PSV-trainer werkzaam was bij Bayer Leverkusen, waar Brandt speelde voor hij in 2019 verkaste naar de Borussen. Onder Bosz speelde Brandt haast alles en was hij goed voor veertien assists en zeven doelpunten. "Ik heb fijn met hem samengewerkt, ik hoop dat hij niet speelt. Ik vind hem een erg fijne voetballer", aldus Bosz. Wel stelt Dortmund hem op aan de buitenkant, waar de trainer in 2019 nog zei: "Ik zie hem meer als een middenvelder." Op dat middenveld floreerde Brandt toen ook.

Julian Brandt al in dienst van Dortmund die oud-trainer Peter Bosz tegenkomt. © Getty Images

Kwaliteiten Brandt

Wie Brandt wel eens heeft zien spelen, ziet gelijk zijn verfijnde techniek. Veel mensen zullen hem een 'mooi weer'-voetballer noemen gezien zijn stijl van spelen. Hij houdt niet van één vaste positie en zwerft graag wat rond, meer dan eens zie je hem bij Dortmund ook in een centrale rol opduiken om wat te creëren. Precies wat Bosz hem liet doen bij Leverkusen. Brandt loopt niet altijd voor zichzelf en hoeft niet altijd de eindpass te geven.

Het is hij die er voor zorgt dat topscorer van Dortmund , Niclas Füllkrug, zoveel scoort. Het is Brandt die ervoor zorgt dat er ruimtes komen voor Jadon Sancho, en als opkomende back Ian Maatsen, om voor nieuwe impulsen te zorgen. Waar De Jong de goals verzorgd, geldt Brandt als aangever of als bliksemafleider. De Duitse international was even geblesseerd maar deed afgelopen weekend voor het eerst weer 90 minuten mee bij Borussia Dortmund. Alle reden voor Bosz om zich zorgen te maken, zijn lieveling Brandt zou zomaar eens kunnen spelen dinsdag.