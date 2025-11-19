Heel het eiland Curaçao staat sinds dinsdagavond op zijn kop. Het land wist na een 0-0 gelijkspel tegen Jamaica zich voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor het WK voetbal. En dat kan maar één ding betekenen: groot feest. Geniet nogmaals van alle uitzinnige beelden.

De wedstrijd was negentig minuten bloedstollend voor de Blue Wave, die aan een gelijkspel al genoeg hadden om historie te schrijven. Hun directe tegenstander Jamaica raakte meerdere malen het houtwerk en kreeg in de 94e minuut zelfs een penalty, die uiteindelijk door de VAR werd teruggedraaid. Na ruim honderd minuten voetbal was de ontlading dan ook groot na het laatste fluitsignaal.

Op het veld begonnen de inleidende beschietingen van wat een heel groot feest zal gaan worden. Zo werden familieleden, staf en de meegereisde fans uitbundig omhelsd door de spelers.

i Leandro Bacuna ©ANP

In de kleedkamer werd er naderhand volop gezongen en gedanst.

In het hotel ging het feestje geruisloos door. Zo deelde buitenspeler Kenji Gorré dat de selectie van Curaçao niet op tijd op bed lag.

Op Curaçao zelf werd de historische avond ook massaal gevierd. Voetbalfans over het gehele eiland verzamelden zich bij het nationale stadion in Willemstad om de wedstrijd te kijken en naderhand flink uit hun plaat te gaan.

In Nederland kwamen mensen ook in grote getalen bij elkaar om de beslissende wedstrijd van Curaçao te bekijken. Een club in Rotterdam ging uit hun dak na het einde van de wedstrijd. Vele mensen in Nederland met roots op het eiland zullen woensdag een brakke ochtend hebben gehad.

i In Nederland werd tot diep in de nacht de kwalificatie van Curaçao gevierd ©ANP

Ook in de woonkamers thuis werd tot diep in de nacht de kwalificatie van Curaçao gevierd. Naderhand ging men in de grote steden massaal de straat op om de historische avond te besluiten.

Van wie nog geen feestende beelden zijn verschenen is bondscoach Dick Advocaat. De 78-oefenmeester miste het duel tegen Jamaica wegens familie-omstandigheden. Wel wordt Advocaat op een mooie manier geëerd door reisorganisator én sponsor van Curaçao Corendon.