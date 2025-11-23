Dick Advocaat was niet aanwezig bij Curaçao tijdens het cruciale duel met Jamaica waar het eiland zich wist te kwalificeren voor het WK. De coach keerde vanwege 'familieomstandigheden' terug naar Nederland. Advocaat onthult nu wat de reden was achter zijn vertrek.

Curaçao speelde afgelopen week het cruciale WK-kwalificatieduel met Jamaica. Bij winst of gelijkspel was een ticket voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico binnen. Advocaat was echter niet aanwezig bij de wedstrijd in Kingston, de hoofdstad van Jamaica. Hij vloog eerder in de week naar Nederland vanwege familieomstandigheden.

In de uitzending van Goedemorgen Eredivisie vertelt Advocaat dat hij terug naar huis keerde, vanwege zijn vrouw. "Het was een hele moeilijke beslissing. Maar ik ben wel een persoon dat als ik iets in mijn hoofd heb, dan doe ik het. En ik had het in mijn hoofd, dus dan doe ik het. Maar alles is goed weer." Advocaat onthult niet wat er met zijn vrouw aan de hand was waarom hij terug naar Nederland moest vliegen.

Advocaat laat in ieder geval weten dat alles weer goed gaat met zijn vrouw. Sterker nog, de coach van Curaçao was misschien zelfs wat voorbarig. "Alles is prima. Ik was een beetje voorbarig misschien wel, om terug te gaan. Het was allemaal niet zo... Het is nogal wat als je dat doet, maar ik zeg nogmaals dat als ik dat doe dan doe ik het. Dan interesseren de consequenties mij niet. Het gaat weer prima."

De coach van Curaçao dacht er ook niet aan om terug te vliegen voor de huldiging. "Nee, we hadden al twee dagen gevlogen om terug te komen. Dus dat heb ik niet overwogen."

Voorbereiding op het WK

De komende periode is Advocaat in ieder geval aanwezig en hij geeft een inkijkje in de voorbereiding op het WK. "We hebben nog een hele voorbereiding. De loting, twee vriendschappelijke wedstrijden. Er moet heel wat georganiseerd worden. We zijn geen KNVB met een heel peloton aan mensen. Het zijn deze mensen met de voorzitter, want dat wil ik ook nog wel even zeggen. De bond heeft onder curatele gestaan. Ze konden de salarissen niet meer betalen, ook voor spelers was het te laat. Daar hadden wij niet zo veel last van, maar die ontwikkeling is allemaal in twee jaar gedaan."