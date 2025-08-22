Dick Advocaat heeft de selectie van Curaçao van een flinke kwaliteitsinjectie voorzien. Hij heeft enkele grote spelers opgeroepen. De 77-jarige Advocaat hoopt nu dat hij wat ruimte krijgt.

"Anderhalf jaar zeurde men mij aan het hoofd over sommige spelers", zei Advocaat op een persconferentie. "Nu hebben ze besloten mee te doen. Daar ben ik blij mee, maar ik hoop ook dat het gezeur van de lokale pers nu is afgelopen. Sommige spelers dachten nog voor Oranje te kunnen uitkomen. Nu hebben ze gelukkig de keuze voor Curaçao gemaakt."

Het gaat om onder anderen Riechedly Bazoer, Shurandy Sambo, Tahith Chong en Tommy St. Jago.

Spelers moeten werken voor hun basisplaats

Die krijgen van Advocaat geen voorkeursbehandeling. "Ik doe nooit beloften", zei hij. "Maar we hebben nu veel meer mogelijkheden. We hebben een sterk team dat niet opgeeft. Achterin en op het middenveld staat het goed, maar we hadden in de vorige wedstrijden problemen met scoren."

OMG! IT’S HAPPENING!! 🇨🇼 #FIFAWorldCup squad for Curaçao in September! 🔥



🆕 Tahith Chong (Luton Town 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿)

🆕 Tommy St. Jago (KV Mechelen 🇧🇪)

🆕 Riechedly Bazoer (Konyaspor 🇹🇷)

🆕 Deveron Fonville (Dordrecht 🇳🇱)

🆕 Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam 🇳🇱)

🆕 Tyrese Noslin (Telstar… pic.twitter.com/lNhIOMk2ku — The International Window (@windowintlpod) August 22, 2025

WK-kwalificatiereeks

Curaçao begint volgende maand aan de laatste ronde van het kwalificatietoernooi voor het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Advocaat en zijn spelers spelen begin september tegen Trinidad en Tobago en Bermuda. Jamaica is de derde tegenstander in de groep. De groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK, de nummer 2 speelt een play-off.

Behalve Bazoer, Sambo, Chong en St. Jago komen ook Tyrese Noslin, Deveron Fonville en Leandro Merencia de selectie versterken. De nationale voetbalploeg van Curaçao heeft al een Nederlands karakter met spelers als Jürgen Locadia, Eloy Room, Godfried Roemeratoe en Leandro Bacuna.

Oude staf

Advocaat, inmiddels al ruim de pensioenleeftijd gepasseerd, krijgt bij Curaçao hulp van een heleboel oudjes. Cor Pot (74), Kees Jansma (78) en Casper van Eijck (68) maken deel uit van de technische staf.