Curaçao is de koppositie in de strijd om een WK-ticket kwijtgeraakt. Het elftal van bondscoach Dick Advocaat speelde op woensdagochtend (Nederlandse tijd) in Willemstad met 1-1 gelijk tegen Trinidad en Tobago en zag concurrent Jamaica wel winnen. Curaçao heeft kwalificatie desondanks nog in eigen hand.

Curaçao speelde vorige maand nog met 0-0 gelijk tegen Trinidad en Tobago maar deze keer kwam het team van Advocaat al vroeg op voorsprong. Kenji Gorré zette Curaçao binnen twintig minuten op 1-0. Genoeg voor een zege was het echter niet, want in de tweede helft bepaalde Tyrese Spicer namens Trinidad, dat in 2006 onder leiding van Leo Beenhakker ooit één keer meedeed aan een WK, de eindstand op 1-1.

Advocaat en co zagen even later Jamaica in eigen huis winnen van het nog puntloze Bermuda: 4-0. Bij rust leidde de ploeg van voormalig FC Twente-coach Steve McClaren al met 3-0.

Jamaica neemt koppositie over

Jamaica komt door de zege op negen punten en neemt daarmee de koppositie over van Curaçao, dat op acht punten staat. Trinidad en Tobago heeft met vijf punten nog een kleine kans om de groep te winnen, terwijl Bermuda definitief is uitgeschakeld.

Alleen de winnaar van de groep plaatst zich rechtstreeks voor het WK voetbal, dat volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gehouden. Voor de nummer 2 is er nog een kans zich via de play-offs te kwalificeren. Curaçao wist zich nog nooit voor een WK te kwalificeren.

Ultieme climax in november

De beslissing in de derde ronde van het kwalificatietoernooi van de CONCACAF valt in november. Curaçao heeft volgende maand nog twee uitwedstrijden op het programma staan. 'De Blauwen' spelen op 13 november op Bermuda en treden op 18 november aan in Jamaica. Dat laatste duel wordt dus mogelijk een direct duel om een WK-ticket. Jamaica speelt eerst nog een uitwedstrijd bij Trinidad.

