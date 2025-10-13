Dick Advocaat begint stilaan een held te worden op Curaçao. De bondscoach van het nationale team van het eiland doet het prima en de weg naar het WK voetbal 2026 ligt nog helemaal open. Hij spreekt erover bij Vandaag Inside.

In Vandaag Inside blikken presentator Wilfred Genee, Renè van der Gijp en Johan Derksen terug op de gewonnen wedstrijd van Curaçao tegen Jamaica. Ze zijn enthousiast en merken op dat het eiland helemaal in de ban is van de WK-droom.

Vervolgens hebben ze ook een videoverbinding met de 78-jarige succestrainer, die lekker buiten zit op een resort op Curaçao. "We zijn een heel vervelende ploeg om tegen te spelen", zo analyseert hij zijn mannen.

Verkiezing

"Misschien is het niet zo gestructureerd, maar we zijn moeilijk te verslaan", zo gaat hij door. "Dat is denk ik heel belangrijk."

Genee vraagt vervolgens aan Advocaat of hij donderdag gaat stemmen. Eerst lijkt de trainer te denken dat de Tweede Kamerverkiezing al voor de deur staat, maar Genee maakt duidelijk dat hij doelt op de Gouden Televizier-Ring. Vandaag Inside, dat al eens won, is genomineerd en maakt donderdag een speciale uitzending rondom de verkiezing.

Cor Pot

"Uiteraard stemmen we op jullie. Dat is duidelijk. Alle vier geloof ik. Een twijfelt, ik zeg niet wie", aldus Advocaat, waarmee hij vermoedelijk doelt op perschef Kees Jansma, die vaak belachelijk wordt gemaakt in het programma.

Tegen Merel Ek zegt hij: "Je ziet er fantastisch uit. Dat moet ik ook van Cor Pot zeggen." Zijn assistent staat bekend als womanizer, vandaar dat het publiek lacht na Advocaats opmerking.

WK-kwalificatie

In Groep B van de kwalificatiereeks gaat Curaçao namelijk knap aan de leiding. Na drie duels heeft het zeven punten. Jamaica heeft zes punten, de andere groepsgenoten (Trinidad en Tobago, vier) en Bermuda, puntloos) volgen op ruimere achterstand.

De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het WK, de nummer twee kan zich nog plaatsen via de play-offs. Mocht Curaçao in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) ook zegevieren tegen Trinidad en Tobago, dan komt het WK wel héél dichtbij.