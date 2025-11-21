Curaçao heeft het onmogelijke waar gemaakt en Shurandy Sambo was daar bij. De Sparta-speler kan zich opmaken voor een WK aanstaande zomer. Terwijl hij nog nageniet van een groot volksfeest bespreekt hij in gesprek met Sportnieuws.nl de afgelopen krankzinnige week. "We hebben het zeker weten ook voor hem gedaan."

Shurandy Sambo leeft nog altijd in een droom na de plaatsing van het WK. Amper terug in Rotterdam werd hij feestelijk onthaald door zijn ploeggenoten bij Sparta Rotterdam, waarmee hij zaterdag alweer speelt tegen Fortuna Sittard. "Dat doet veel met me natuurlijk, dat ze zo met mij hebben meegeleefd. Ik ben ook gewoon dankbaar dat ik hier weer minuten heb kunnen maken", dankt hij de club en Maurice Steijn, de trainer waar hij een goede band mee heeft.

Nog groter dan de platte kar van PSV

Sambo ziet er niet moe uit op de vrijdagmiddag, luttele uren na een groots volksfeest in Curaçao. "Misschien komt dat nog", lacht hij. Hij blikt terug op de wedstrijd die voor geschiedenis zorgde: de 0-0 tegen Jamaica. "Het was ook voor de kijkers spannend denk ik", grinnikt hij. "Als dan dat laatste fluitsignaal gaat, dan wordt het een groot feest", blikt hij terug.

En een groot feest werd het zeker. Er waren al twee volle vliegtuigen meegegaan van Curaçao naar Jamaica, maar bij terugkomst op het eiland maakte Sambo iets mee als nooit tevoren. "De huldiging was echt immens groot, ontzettend veel mensen. Je hebt bij PSV de platte kar en dat is iets waanzinnigs. Maar dit... als het hele eiland je komt supporten en staat op te wachten, dat is iets groters", bekent hij.

Dick Advocaat

Hij zag juichende, dansende mensen en ook supporters met tranen in de ogen. "Ik ben blij dat we dit aan hen hebben kunnen geven, want het betekent veel voor het eiland. We hebben historie geschreven." Aan wie hij de plaatsing ook opdraagt is de staf van Curaçao met Dick Advocaat, Cor Pot en Dean Gorré.

Eerstgenoemde was afwezig bij de belangrijkste wedstrijd van het jaar wegens familie-omstandigheden. "Het was een groot gemis toen de trainer wegviel, maar uiteindelijk hebben we dat goed opgevangen. We hebben het ook voor hem gedaan", zegt Sambo over Advocaat. Hij had de trainer een berichtje gestuurd vlak voor de wedstrijd en kreeg een emotioneel bericht terug van de Hagenees. Dat gaf hem extra motivatie.

Een jongensdroom

Na afloop was het tijd voor bezinning. Sambo lag op het veld, met zijn maatje Armando Obispo naast hem. Ze kennen elkaar al van de jeugd van PSV en zijn gedachten liet hij de vrije loop. "Ik dacht terug aan de tijd bij PSV. Het was mijn droom om Champions League te spelen, dat heb ik gehaald. Het was mijn droom om kampioen te worden, dat heb ik gehaald. Ik wilde bij Jong Oranje spelen, dat deed ik en maakte de switch naar Curaçao. Om dan uiteindelijk ook het WK te halen, dat is een jongensdroom die uitkomt."

Er was een aantal spelers die al langer bezig waren met deze droom. Dus barstte er een groot feest los, ook bij de spelers. De dag van het onthaal in Curaçao was het hele eiland vrij en waren alle spelers aanwezig om het te vieren. Het grootste feestbeest? "Dan moet ik toch Joshua Brenet noemen", lacht Sambo. "Hij stond de hele tijd met een toeter. Op het vliegveld bij Jamaica, in het vliegtuig en om vier uur 's nachts was hij nog aan het toeteren."

Loting tegen Nederland?

Hoe krankzinnig het ook klinkt, Sambo mag nu dromen van ontmoetingen met namen als Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé en Harry Kane. 5 december is de loting, uiteraard staat die datum omcirkeld in de agenda. "Nederland zou natuurlijk mooi zijn", lacht Sambo, "Maar Frankrijk of Brazilië... ik denk gewoon aan grote landen. Ik kijk er wel naar uit."

Een weerzien met Nederland is mogelijk. Daar kijkt men in Nederland nu al naar uit. Is dat andersom ook zo? "Natuurlijk als eiland Curaçao zou het wel apart zijn. Ik heb voor Jong Oranje gespeeld en een switch gemaakt. Maar uiteindelijk is het wel leuk want ik zou dan ook nog oude bekende tegenkomen. Jurriën Timber, Cody Gakpo, daar heb ik ook mee samengespeeld. Het zou mooi zijn om hen weer te zien en tegen hen te spelen", besluit Sambo.