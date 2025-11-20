Robert Eenhoorn, oud-tophonkballer, heeft warme banden met Curaçao vanuit die sport. Maar als oud-directeur van AZ keek hij ook met grote interesse naar het voetbalfeest op het eiland. "Dit is natuurlijk geweldig, wat die mannen daar voor elkaar hebben gekregen; echt chapeau", bejubelt hij de staf van Dick Advocaat, Cor Pot en Dean Gorré in Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Curaçao heeft het hele eiland én Nederland op zijn kop gezet met de plaatsing voor het WK. Het kleine eiland is opeens wereldnieuws en gaat gewoon naar het mondiale toernooi voor het eerst in de geschiedenis. "Ik heb een geweldige band met Curaçao, omdat wij met het Nederlands honkbalteam met veel van die gasten samen speelden. Zij waren niet onbelangrijk kan ik je vertellen", begint Eenhoorn.

Honkbalcarrière

De oud-directeur van AZ werkte voor zijn leven in de voetballerij in de honkbalwereld. Hij was zelf de één van de beste honkballers uit Nederland, won het WK én speelde bij de Yankees. Hij was dan ook erg blij dat Curaçao zich plaatste. "Het zijn jongens met Antiliaanse achtergrond, maar in Nederland zijn opgegroeid en teruggaan naar hun roots en zorgen dat ze naar het WK gaan. Dat is een waanzinnige prestatie, ongekend."

Hij roemt de staf van Curaçao met Dick Advocaat, Cor Pot, Dean Gorré, Kees Jansma en Casper van Eijck. "Dat is echt heel knap wat ze gedaan hebben", zegt hij. "Dit is geweldig voor het eiland. Honkbal is daar de grootste sport, de bekendste. Voetbal was er wel, maar altijd heel summier. Dat is in een paar jaar tijd best veranderd. Chapeau voor de mannen."

Afspraken op Curaçao

Met al zijn ervaringen op het eiland vertelt hij nog een leuke anekdote over het leven op het eiland. Hoe dat totaal anders is dan in Nederland. "Ik ken veel van de mensen die daar wonen en het grappige is... als je met hen afspraken had in Amerika, bij de honkbal, dan kwamen ze altijd stipt op tijd. Maar kwam je op Curaçao en je had een tijd afgesproken, dan kon het best wel zo zijn dat je even een half uurtje moest wachten", lacht hij.

Maar in het team hadden ze daar geen last van, vertelt hij. "Dan heb je de discipline van het team. Iedereen daar was gepokt en gemazeld in de Amerikaanse honkbalwereld. Maar een afspraak op het eiland was heel anders, heel relaxed. Dat kan ook weleens goed zijn", merkt hij op.

Beluister De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangen Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld de oud-directeur van AZ: Robert Eenhoorn. De man die 10 jaar werkzaam was bij de club uit Alkmaar vertelt over zijn ervaringen in de voetballerij, maar ook over zijn eigen sportcarrière die in een totaal andere wereld plaatsvond. Hij was honkballer en werd groot in de Verenigde Staten.

Hij deelt verhalen over de New York Yankees, een bizar ongeluk op de Campus bij het College-honkbal en is openhartig over zijn tegenslagen, zowel professioneel als privé. Eenhoorn gaat verder nog in op het WK en wat we kunnen verwachten van zo'n toernooi op Amerikaanse bodem.