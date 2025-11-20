Het was groot feest voor de spelers en inwoners van Curaçao na het behalen van het WK voetbal. Eén van de spelers die langer mocht blijven feesten was Joshua Brenet. Hij kreeg vrij van zijn trainer, ondanks dat er een topwedstrijd van zijn club op het programma staat.

Brenet mag de uitwedstrijd van zijn club Livingston tegen Rangers FC zaterdag overslaan. Trainer David Martindale geeft de international van Curaçao vrijaf om de kwalificatie voor het WK te vieren.

'Ga van dit moment genieten'

"Joshua zei dat hij het prima vond een deel van de feestelijkheden te missen als ik hem vrijdag weer terug bij de club wilde hebben", aldus Martindale tegen de BBC. "Maar ik heb gezegd: ga van dit moment genieten en we zien je volgende week."

Martindale zag de wedstrijd tussen Jamaica en Curaçao (0-0) niet. "Ik werd in de ochtend wakker en bekeek de uitslag. Na de kwalificatie van Schotland voor het WK was dit het tweede goede nieuwtje."

Veroordeling

De 31-jarige Brenet is bezig aan zijn eerste seizoen bij Livingston. De Schotse club pikte hem in oktober transfervrij op. In Nederland voetbalde de verdediger bij PSV, Vitesse en FC Twente. In 2016 kwam hij twee keer uit voor het Nederlands elftal.

Brenet is in het verleden veroordeeld voor rijden onder invloed. Vervolgens werd de rechtsback nog twee keer betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs, wat hem een maand gevangenisstraf opleverde. Uiteindelijk hoefde hij toch niet de cel in. Dat gebeurde in maart 2024. FC Twente besloot hem toen niet meer op te stellen en zijn contract liep aan het einde van het seizoen af.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.