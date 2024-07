'Diep bedroefde' Wesley Sneijder ziet miljoenen verdampen, Oranje-icoon emotioneel onder Turkse aantijgingen

Wesley Sneijder is door Turkse media in een kwaad daglicht gesteld. De voormalig profvoetballer werd gelinkt aan een misdaadorganisatie. Sneijder spreekt van onjuiste informatie en zegt tegenover De Telegraaf juist verkeerd te hebben geïnvesteerd. Met als gevolg een miljoenenverlies.

Turkse media stellen dat hij betrokken zou zijn geweest bij witwaspraktijken. Sneijder onderneemt volgens De Telegraaf nu juridische stappen en wil dat de berichtgeving wordt gerectificeerd. Oftewel: zijn naam moet worden weggehaald. Op Instagram reageert hij in het Turks op de beschuldigingen. Daarin maakt de ex-Ajacied nog eens duidelijk dat de berichtgeving onjuist is en dat er geen enkele aanklacht tegen hem is ingediend.

"Ik ben diep bedroefd over de verspreiding van dit nieuws in Turkije, mijn tweede thuis. 'Zwart geld' is misschien wel het laatste woord dat naast mijn naam moet liggen", laat Sneijder weten via sociale media. In De Telegraaf spreekt de recordinternational, die vier jaar in Turkije voetbalde en successen met Galatasaray beleefde, vervolgens van 'laster en smaad'.

De Turkse media hebben het over banden met misdaadorganisatie Comanchero. In Turkije zou hij 'mogelijk betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld'. Sneijder meldt bij De Telegraaf dat de Turkse media over verkeerde informatie beschikken. De recordinternational van het Nederlands elftal is juist slachtoffer geworden, nadat hij in Turkije investeerde in een constructiebedrijf dat gebouwen neerzette.

"Ik heb daar keurig aandelen voor gekregen, heb alle documenten van de overdracht van de officiële aandelen en alle geldtransacties zijn keurig traceerbaar. Met het bedrijf is het later niet goed gegaan, want men was bezig met acht gebouwen, eentje was er bijna klaar en toen stopte de bouw. Ik wilde wat terugzien van mijn investering, maar daar is niets van terecht gekomen."

Sneijder kan gewoon naar Turkije

Een precies bedrag wordt er niet genoemd, maar het zou gaan om enkele miljoenen euro's. De ondernemer om wie het ging, is inmiddels gearresteerd. Sneijder - die tussen 2013 en 2017 bij Galatasaray voetbalde - deed in 2020 nog een poging om zijn centen terug te krijgen, maar het bleef stil vanuit Turkije.

Overigens verzekert de advocaat van Sneijder dat er geen aanklacht in Turkije ligt tegen de oud-middenvelder. Dat bevestigt hij zelf ook: "Ik hoef aan de Turkse overheid niets uit te leggen, kan gewoon naar het land reizen en daar verblijven. Als er iets zou spelen hadden ze mij wel om uitleg gevraagd."

Slachtoffer

Sneijder wil simpelweg zijn naam weg hebben uit de berichtgeving en geeft aan slachtoffer te zijn van een verkeerde investering. "Ik heb er geen cent aan verdiend en ik zal niet de enige voetballer zijn die dat een keer overkomt in zijn loopbaan."