Drankmerk van Wesley Sneijder is eerbetoon aan overleden moeder: 'De wens van onze mede founder'

Wesley Sneijder is na zijn loopbaan als voetballer bij allerlei initiatieven betrokken. Hij duikt op in reclames, schuift aan bij voetbaltalkshows en heeft ook een eigen bedrijf opgezet: Swique.

Wesley heeft het drankmerk gelanceerd met een familielid: Claudia Sneijder. Zij is de schoonzus van Wesleys overleden moeder Sylvia. Op de site omschrijven ze zich als "het dynamische duo achter ons familiebedrijf". Ze leggen uit dat ze het bedrijf nieuw leven hebben ingeblazen omdat Sylvia Sneijder dat wilde. De moeder van Wesley overleed in 2023 aan de gevolgen van kanker.

Gin

Swique heeft diverse soorten gin in het portfolio. "Bij SWIQUE houden we van het motto 'Less is more'. We hebben een heerlijke, zachte GIN gecreëerd, met liefde en aandacht vervaardigd, waar stoer, uniek en chic samenkomen", aldus de site.

Claudia Sneijder is eveneens teamleider bij Nationale Spoorwegen, bij het onderdeel Materieel Besturingscentrum NS. Volgens haar pagina op LinkedIn is ze sinds oktober 2021 betrokken bij Swique.

Wesley Sneijder

Wesley Sneijder, de recordinternational van Oranje, post op Instagram regelmatig over het drankje. Zondag is hij in Nieuwegein present in een drankenwinkel om flessen Swique te signeren. Eerder ontwikkelde hij met de Italiaanse zakenman Fabio Cordella de wijn WS10. Dat zijn zijn initialen en zijn vroegere shirtnummer.