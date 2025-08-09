Jarenlang heeft Jan de Jong zich binnen de Eredivisie CV hard gemaakt voor gewoon gras in de stadions van Nederland. Sinds kort is dat een verplichting voor elke Eredivisie-club. In Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine vertelt hij over de voordelen van deze overgang en ook hoe clubs met hiermee worden geholpen. “Je zadelt ze best ergens mee op.”

Het was een nadrukkelijke wens van voetbalclubs; spelen op gras in de Eredivisie. Maar voor kleinere clubs een grote uitdaging. Financieel is het erg duur om zo’n mat te hebben liggen. Oud-trainer Robert Maaskant vraagt aan Jan de Jong van de Eredivisie CV: “Hoe zit dat? Want je zadelt clubs toch ergens mee op.” In de Sportnieuws.nl -podcast De Maaskantine reageert De Jong daarop. “Bij Heracles weet ik dat de aanleg ongeveer een paar miljoen heeft gekost”, noemt hij.

Van kunstgras naar gras

“Want het is niet alleen het veld vervangen, maar je hebt ook een trainingsaccommodatie nodig. En daarbij heb je dan ook weer de kleedkamers nodig en alle faciliteiten. En je hebt niet één trainingsveld nodig, maar eigenlijk twee of tweeënhalf. Tegelijkertijd, als wij met elkaar topsport bedrijven op het allerhoogste niveau”, oordeelt hij.

En dat trekt spelers aan voor de Eredivisie, merkte hij in het verleden. “Ik heb dat zelf meegemaakt in 2018, toen Robin van Persie net terugkeerde bij Feyenoord. Hij speelde zijn eerste uitwedstrijd op kunstgras bij PEC Zwolle. En na een minuut of 50, 60 moest hij gewisseld worden, omdat hij zo'n pijn in zijn liezen had, omdat hij niet gewend is op daarop te spelen. Hij zei dat als hij een bal schoot, het toch anders is op kunstgras.”

4,5 miljoen

Overal moet dus gras komen in de Eredivisie, besloot hij. Dat betekent nu dat elke Keuken Kampioen Divisie-club die promoveert, in één keer die omslag moet maken. Dit jaar zijn er maar liefst drie clubs die dat moeten doen: Telstar, FC Volendam en Excelsior. “We hebben met elkaar (de clubs in de Eredivisie) geregeld dat elke club die die transitie moet doormaken geld krijgt. Dat gaat om een bedrag van ongeveer 4,5 miljoen uit mediagelden, Europese afdracht en solidariteitsbetaling aan de UEFA.”

Het is een unieke regeling in Europa vertelt De Jong, die bijvoorbeeld Telstar alleen al de gehele begroting van vorig jaar schenkt. Wel zit er een adder onder het gras. Het geld krijg je alleen maar op het moment dat er drie graskeuringen gehaald worden. Drie keer per jaar komt er inspectie, haal je die twee keer niet, krijg je het geld niet.

Daarom is het van belang dat FC Volendam straks geen fouten meer maakt met het gras. Afgelopen vrijdag werd bekend gemaakt dat de grasmat niet door de keuring heen is, omdat het veld te klein is.

