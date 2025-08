Het nieuwe seizoen van de Sportnieuws.nl-videopodcast De Maaskantine wordt afgetrapt met Jan de Jong als prominente gast. De directeur van de Eredivisie CV gaat met ex-voetbaltrainer Robert Maaskant in gesprek over onder meer de verdeling van het Europese geld, een bijzondere ervaring bij Feyenoord en over voetbalsupporters.

Beluister hieronder de eerste aflevering van De Maaskantine in het nieuwe seizoen, met Jan de Jong als gast.

Jan de Jong

De Jong was eerder 25 jaar werkzaam bij de NOS waar hij als stagiair uiteindelijk zijn weg naar het directeurschap vond. Als NOS-baas maakte hij naar eigen zeggen veel mooie dingen mee, ook op voetbalgebied. "Ik wilde vroeger altijd als zwemmer de Olympische Spelen halen, dat lukte niet. Later heb ik die droom met de NOS wel meermaals gerealiseerd."

Anekdotes

Daarna was hij twee jaar werkzaam bij Feyenoord als directeur, waar hij hoogte- en dieptepunten beleefde. Uit die tijd haalt hij ook een voorbeeld over de problematiek rond kunstgras aan, waar hij zich later als directeur van de Eredivisie CV hard voor maakte. "Ik heb het zelf meegemaakt toen Robin van Persie terugkwam bij Feyenoord in 2018. Hij speelde zijn eerste uitwedstrijd op kunstgras bij PEC Zwolle. En na een minuut of 50, 60 moest hij gewisseld worden, omdat hij zo'n pijn in zijn liezen had. Omdat hij niet gewend was om op kunstgras te spelen."

Gedurfde uitspraken

Als directeur van de Eredivisie CV hoopt hij ook een positiever beeld over voetbal binnen de politiek te creëren. Zo vindt hij dat het beeld over de voetbalsupporters te negatief is en ziet hij juist kansen voor de politiek zodra het voetbal meer wordt omarmd.

Smeuiige verhalen

Verder spreekt hij over de krankzinnige bedragen die in het voetbal omgaan, het belang van de zesde plek van Nederland op de UEFA coëfficiëntenlijst, verklapt hij zijn grootste voetbaldroom en haalt hij mooie anekdotes aan.

In de vernieuwde Maaskantine gaat Robert Maaskant wekelijks in gesprek met een gast uit de voetbalwereld. Naast hem schuift ook Sportnieuws.nl-voetbalwatcher Rick Kraaijeveld als co-host aan. Zij bespreken bijzondere verhalen, spraakmakende anekdotes en leggen de gast prikkelende stellingen en dilemma's voor.