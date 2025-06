Dirk Kuyt keert terug in Nederland. Hij tekent een contract om één seizoen aan de slag te gaan als hoofdtrainer van FC Dordrecht. De 44-jarige ex-topvoetballer wacht nog altijd op succes als trainer.

Kuyt zat deze zomer zonder club nadat hij werd ontslagen bij het Belgische Beerschot. Hij stond anderhalf jaar aan het roer van de ploeg waarmee hij degradeerde uit de hoogste divisie van het land. FC Dordrecht heeft hun droomkandidaat te pakken.

FC Dordrecht

De club uit de Keuken Kampioen Divisie zag hoofdtrainer Melvin Boel naar Go Ahead Eagles vertrekken. FC Dordrecht is geen gekke keuze voor de 104-voudig Oranje-international. De club heeft een samenwerking met Feyenoord, waar hij hoogtepunten als voetballer beleefde én in de jeugdopleiding zijn eerste stappen als trainer zette.

FC Dordrecht is de tweede Nederlandse ploeg waar Kuyt aan het roer staat. De oud-voetballer van onder meer Feyenoord, Liverpool en Fenerbahce was in 2022 de trainer van ADO Den Haag. Ook dat was geen succes: hij werd na 6 maanden ontslagen.

'Stabiele ploeg'

Kuyt staat maandag voor het eerst voor de groep. Een vriendschappelijke wedstrijd tegen Sparta Rotterdam lijkt zijn eerste wedstrijd als FC Dordrecht-trainer te worden.

"Met veel plezier kijk ik uit naar een nieuw avontuur bij FC Dordrecht. Ik heb gezien dat FC Dordrecht de afgelopen jaren een stabiele club is geworden . Een ploeg die goed én aanvallend voetbal speelt, maar ook veel jonge talenten doorontwikkelt. Ik kijk ernaar uit om zo snel mogelijk aan de slag te gaan", vertelt Kuyt aan de clubmedia.

