De opvolger van Paul Simonis is binnen bij Go Ahead Eagles en dat ging sneller dan menigeen had verwacht. De clubleiding had zich goed voorbereid op het vertrek van de succesvolle trainer en wist al binnen enkele dagen zijn opvolger te strikken. Het gaat om een jonge coach die afgelopen seizoen indruk maakte in de Keuken Kampioen Divisie.

Het is Melvin Boel, de 38-jarige oefenmeester van FC Dordrecht. Onder zijn leiding eindigde de club uit Zuid-Holland verrassend als vijfde, goed voor een plek in de play-offs. In de halve finale ging het mis tegen Willem II, dat pas na strafschoppen wist te winnen.

Melvin Boel is geen onbekende in Deventer

De nieuwe trainer tekent tot medio 2028 in Deventer. Hij volgt Simonis op, die donderdag officieel werd gepresenteerd bij VfL Wolfsburg voor een fraaie stap naar de Bundesliga. Go Ahead was er snel bij voor een geschikte opvolger: gesprekken waren al in gang gezet nog voor het vertrek officieel was.

Boel is geen onbekende voor Go Ahead Eagles. In het seizoen 2022/23 liep hij er stage onder toenmalig hoofdtrainer René Hake. "Toen Go Ahead begin deze week op de lijn kwam over een eventueel hoofdtrainerschap, hoefde ik daar niet lang over na te denken", aldus Boel op de site van Go Ahead Eagles. "Ik ken de club als warm en ambitieus. De gesprekken gaven me veel vertrouwen."

Intrede op historisch moment

Technisch managers Paul Bosvelt en Marc van Hintum spraken met twee kandidaten, maar kozen voor Boel. "Hij kent onze werkwijze al goed en was vorig jaar ook al in beeld", laat Bosvelt weten. "Toen had hij net getekend bij Dordrecht. Nu is het gelukt."

Boel stapt in op een historisch moment. Go Ahead Eagles won dit jaar onder Simonis voor het eerst de KNVB-beker en eindigde als zevende in de Eredivisie. Daardoor wacht komend seizoen zelfs Europees voetbal. Van Hintum ziet de toekomst ondanks het vertrek van de succescoach rooskleurig tegemoet. "Met Melvin halen we een jonge en ambitieuze trainer binnen met een duidelijke visie."

