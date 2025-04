Discussie rond 'subtiel verschil' in mannen- en vrouwenvoetbal: 'Het is één van de factoren'

Het is een veelvoorkomend probleem in het vrouwenvoetbal: blessures. Nog vaker dan bij de mannen kampen de speelsters met een ernstig kwetsuur. Daarom wordt er in Engeland onderzoek gedaan naar een mogelijke oplossing. "Het is één van de factoren, maar ook trainingen, slaap, en hormonen spelen een rol."

Brighton & Hove Albion wil een nieuw veld gaan faciliteren, speciaal ontwikkeld voor het vrouwenelftal. Dat moet in seizoen 2027/28 af zijn. De club hoopt met onderzoek naar het oppervlak een veld te creëren dat meer geschikt is voor vrouwen, en moet zorgen voor minder blessureleed.

De voetbalvelden werden tot nu toe altijd geoptimaliseerd voor mannen. Maar is dat ook het beste voor de dames? Daarover gaan steeds meer Engelse teams in discussie. Meestal gebruiken de vrouwenploegen het stadion van de mannen, of een veld op het trainingscomplex.

Neil Rodger ontwikkelt sportondergronden en geeft aan BBC Sport toe dat er meer onderzoek nodig was om een verband te kunnen zien tussen de kwaliteit van het veld en het risico op blessures. "Er is nog nooit gekeken naar het verschil tussen mannen en vrouwen."

'Subtiel verschil'

"Er zijn heel veel factoren die daarin een rol spelen: de trainingen, slaap, fysiotherapie, hormonen...", somt hij op. "Het veld is ook een factor. Maar vroeger waren de velden nog onveiliger. Nu is dat niet het geval."

De professionele competities voor zowel mannen als vrouwen zijn voorzien van uitstekende velden. Volgens Rodgers is er slechts "een heel subtiel verschil" tussen het optimale veld voor beide genders. De hoeveelheid van wedstrijden die er in een tijdsperiode op de ondergond gespeeld wordt is van groter belang."

Kwaliteit

"Hoe meer wedstrijden er worden gespeeld op een veld, hoe slechter de kwaliteit wordt." Als de vrouwen van Arsenal veel wedstrijden in het Emirates stadion spelen, heeft dat dus gevolgen. "Hoewel het gras met dezelfde zorg wordt behandeld als voor duels van het mannenelftal."

Wat dat betreft zou het dus beter zijn als vrouwen hun eigen veld hebben en deze niet delen met de mannen. Maar daar zit ook weer een nadeel aan. "We willen de standaard van het vrouwenvoetbal in het algemeen verbeteren. We lopen tegen meer obstakels aan om toe te treden tot competities als we speciale 'vrouwenvelden' nodig hebben", zegt voormalig Chelsea-speelster Claire Rafferty.

Oranje Leeuwin Vivianne Miedema kampte in haar tijd bij Arsenal ook met een zware blessure. in 2022 scheurde ze haar voorste kruisband. Een lang herstel volgde, maar inmiddels is ze weer fit en speelt ze bij Manchester City.