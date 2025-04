Emoties tijdens Wilhelmus: Oranje Leeuwin (19) keert na 'achterlaten' familie terug op 'eigen' grond

Oranje Leeuwin Wieke Kaptein kon haar emoties niet bedwingen vóór de Nations League-wedstrijd tegen Oostenrijk. Tijdens het Wilhelmus werd de Hengelose, tegenwoordig spelend voor het Engelse Chelsea, uitgebreid in beeld gebracht. Daarbij was duidelijk zichtbaar dat ze haar tranen moest wegvegen.

Toen de camera's van NOS voorbij de gezichten van de Oranje Leeuwinnen kwamen, leek er weinig bijzonders aan de hand. Dat beeld veranderde toen Kaptein in beeld verscheen. De 19-jarige middenvelder zwaaide uitgebreid naar de tribunes, waarna ze in tranen uitbarstte. Vervolgens toverde ze een lach op het gezicht. Kort daarna toverde een brede glimlach op haar gezicht. Vooralsnog is het onbekend wat de exacte reden achter de emoties van Kaptein is.

Oranje Leeuwin vecht zich terug uit diep dal: 'Moeilijkste periode uit mijn carrière' Na tien maanden afwezigheid is Victoria Pelova eindelijk terug bij de Oranje Leeuwinnen. De middenvelder van Arsenal is na een lange revalidatieperiode weer bij de selectie van Andries Jonker gehaald. Pelova scheurde vorig jaar in juni haar voorste kruisbandblessure, maar heeft zich knap teruggevochten. "Viv (Vivianne Miedema, red.) is zelfs een keer teruggevlogen om mij te bezoeken", vertelt ze.

Roots in de regio

Voor Kaptein is het in ieder geval een bijzonder duel. De jonge international is geboren en getogen in Hengelo, zo'n twintig minuten van het Asito Stadion vandaan. Een jaar geleden woonde ze nog bij haar ouders in Twente, maar die heeft ze deze zomer achter zich gelaten voor een prachtig avontuur in Londen.

De Tukker heeft ruim een half jaar later haar plek helemaal gevonden in Engeland. "Ik heb een appartementje net buiten Londen, op een halfuurtje met de trein. En de hond is er sinds twee maanden ook dus dat is helemaal perfect", vertelde de vrolijke Kaptein eerder deze week tegen het AD.

Kieskeurige bondscoach Andries Jonker ligt goed in de markt: 'Als een dergelijke kans voorbijkomt...' Andries Jonker zal na het EK komende zomer in Zwitserland geen vervolg geven aan zijn rol als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. De Nederlandse voetbalbond heeft besloten een andere koers te varen, waarbij Jonker niet meer betrokken zal zijn. De bondscoach overweegt ondertussen zijn toekomststappen. "Ik ben niet van plan daarop in te leveren" benadrukt Jonker.

Oranje Leeuwinnen - Oostenrijk

Bij de wedstrijd tussen de Oranje Leeuwinnen en Oostenrijk is om 20.00 uur afgetrapt in het Asito Stadion van Heracles Almelo. In de twaalfde minuut schoot Jackie Groenen haar ploeg al op voorsprong: 1-0. De ploeg van bondscoach Andries Jonker zal graag resultaat willen boeken, omdat het van groot belang is voor de WK-kwalificatie. Eerder speelde Nederland al met 2-2 gelijk tegen Duitsland en won het met 1-2 van Schotland. Dinsdagavond volgt de return in Oostenrijk.