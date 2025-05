Discutabele ingreep van VAR Dennis Higler in Champions League-kraker tussen Inter en Barcelona: 'Erger me eraan'

Denzel Dumfries is al jarenlang een publiekslieveling bij het Nederlands elftal en verovert nu ook de harten van Inter-fans, zeker met zijn optreden tegen FC Barcelona in de Champions League. Thuis heeft hij het óók goed voor elkaar: hij is vader van drie kinderen, samen met zijn vriendin Jaimy Kenswiel. Hoewel hij weinig over haar deelt, zijn ze sinds 2015 een stel. Dit is wat we weten over haar.