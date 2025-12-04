De Amerikanen weten wel hoe ze een feestje moeten maken van de loting van een wereldwijd evenement. 5 december om 18.00 uur Nederlandse tijd start de loting van het WK voetbal en daar pakken de Amerikanen groots mee uit. Wereldsterren, waaronder een voormalig Victoria Secret-model, maken onderdeel uit van dit extravagante feestje.

Heidi Klum zal de plechtigheid, waar Ronald Koeman, Dick Advocaat en Donald Trump aanwezig zijn, aan elkaar praten samen met acteurs Kevin Hart en Danny Ramirez. Daarbij zullen er ook optredens zijn, zoals dat hoort bij een groot Amerikaans evenement. Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger en Robbie Williams zullen hun stem ten gehore brengen tussen de bedrijven van de lotingen door.

Klum kun je kennen van verschillende bezigheden in de showbizz. Zo was de Duitse de allereerste vertegenwoordiger van haar land als Victoria Secret-model en was ze jarenlang jurylid bij hitshow America’s Got Talent. Ook was zij covermodel voor het alom bekende sportblad Sports Illustrated.

Het wordt niet de eerste keer voor Klum dat ze dit koude kunstje vertoont. 20 jaar geleden, toen het WK in Duitsland werd gehouden, was zij ook al verantwoordelijk voor de show rondom de loting. De 52-jarige kijkt er dan ook erg naar uit om het nogmaals te hosten. “Het is waanzinnig, een echte eer”, quote FIFA haar op de eigen website.

Onstuimig liefdesleven

Klum kende een nogal onstuimig liefdesleven waarin ze drie keer getrouwd is en vier kinderen heeft. Momenteel is ze samen met haar 15 jaar jongere vriend Tom Kaulitz, de gitarist van punkrockband Tokio Hotel. Hoewel er veel kritiek kwam op het leeftijdsverschil trekken de twee zich daar helemaal niks van aan. Dat doet Klum sowieso niet in haar leven. Ze schetst haarzelf als een vrije geest en is niet bang voor taboes. Laatst verscheen ze nog met haar 21-jarige dochter in een lingerieshow.

Eerder had Klum liefdesrelaties met Ric Pipino en zanger Seal. Huwelijken met die twee eindigden echter in een scheiding. Ook was ze samen met onder meer Formule 1-boegbeeld Flavio Briatore en met Vito Schnabel.

Andere sterren bij loting WK voetbal

Klum zal geflankeerd worden door Kevin Hart, de comedian en acteur is alom bekend in Amerika. Ook Danny Ramirez vergezelt haar. De Amerikaans-Mexicaans acteur, bekend uit onder meer Top Gun Maverick en Captain America Brave New World, kijkt ernaar uit de show te hosten. “Vroeger voetbalde ik zelf ook veel. Nu het toernooi naar de Verenigde Staten, waar ik geboren ben, en naar Mexico komt, waar een deel van mijn roots ligt, is het nog specialer en ik ben ontzettend enthousiast om deel uit te maken van deze show.”

Tussen al dit entertainment door worden er ook nog serieuze voetbalzaken besproken: namelijk de groepsindeling van het WK voetbal in de zomer van 2026. Nederland komt er dus achter in welke groep het komt en welke tegenstanders zij zullen treffen. Wil jij alvast jouw favoriete poule samenstellen? Klik dan op het artikel hieronder.