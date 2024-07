Vader Micky van de Ven gleed bijna van z'n stoel: 'Dat heb ik tegen hem gezegd, echt waanzinnig'

De vader van Micky van de Ven was apetrots op zijn zoon nadat hij een belangrijke rol speelde in de 2-1 overwinning van Nederland op het EK tegen Turkije. "Ik ben ontzettend trots, niet alleen op mijn zoon", zei Marcel van de Ven.

Van de Ven senior is een BN'er, dus konden zijn oude collega's bij Shownieuws hem bellen om te reageren op het halen van de halve finales. Marcel van de Ven was jarenlang presentator van 112 Vandaag. Ook is hij bekend van programma's als Hunted en Ontvoerd en is hij voormalig undercoveragent. Maar dit EK is hij vooral de trotse vader van de Oranje-verdediger.

'Nerveus'

"Ik ben ontzettend trots", zei Marcel een dag na Nederland - Turkije. "Niet alleen op mijn zoon, maar op het hele elftal." Hij stond op de tribune in Berlijn en zag zijn zoon in de tweede helft invallen en een bal uit de goal houden. "Eerst hoop je dat Nederland gewoon wint, maar als je zoon dan invalt, word je nerveus. Dan zie je dat ze met elkaar de mouwen opstropen en de overwinning over de streep trekken."

Micky van de Ven had geen idee: 'Die gasten reageerde zo enthousiast, het moest wel belangrijk zijn' Micky van de Ven zorgde voor een cruciale redding vlak voor tijd. Bart Verbruggen was uit zijn goal en een inzet van de Turken werd door de Nederlandse verdediger van de lijn gehaald. Zelf had hij geen idee, maar zijn teamgenoten waren dolenthousiast. "Ik wist niet dat het doel zo open lag", zei hij na afloop.

'Glij je bijna van je stoel'

Wat voelt Van de Ven dan? "Dan glij je bijna van je stoel, zo trots ben je dan. Ik vind het echt heel knap hoe hij dat doet. 'Ik ben trots op je', dat heb ik wel gezegd tegen hem na afloop." Hij doelt op die redding die hij met zijn benen deed, om de Turken van scoren te houden in de slotfase. De 2-1 zege ontketende een waar volksfeest op de tribunes in Berlijn. En daar wil Marcel ook wat van zeggen.

'Waanzinnig'

De wedstrijd tussen de fans hebben we ook nog eens gewonnen", vond de vader van Van de Ven. "In eerste instantie gingen de Turken zo tekeer. Dat die Nederlandse fans het gewoon omdraaien en het hele stadion meenemen en op z'n kop zetten. Dat is gewoon waanzinnig."

