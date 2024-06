Micky van de Ven kwam bij Tottenham Hotspur vijf kilo aan: 'We zitten ongelooflijk veel in de sportschool'

Micky van de Ven heeft veel ontwikkeling doorgemaakt bij de clubs waar hij heeft gespeeld. Zo werd hij in Duitsland bij VfL Wolfsburg mentaal sterker, en in Engeland bij Tottenham Hotspur fysiek. De verdediger is dankbaar voor de trainers die zijn talent zagen.

Bij FC Volendam, waar Van de Ven zijn carrière begon, leek de droom om profvoetballer te worden voor hem niet haalbaar. "Ik was totaal niet in beeld bij het eerste", vertelt hij in De Telegraaf. "En daarvoor was het óók al een paar keer de vraag geweest of ik nog een jaar door mocht of niet."

Dubbeltje op zijn kant

Totdat trainer Wim Jonk bij Volendam wel het talent van Van de Ven inzag. "Hij zag bij mij het voetballen van achteruit met lef, het durven indribbelen en mijn snelheid. Ik was 18 jaar oud en best wel wild. Dus er moest aardig aan worden geschaafd en gesleuteld. Dat is hem gelukt. Ik denk vaak dat het soms een dubbeltje op zijn kant is, en dat een trainer het maar net in je moet zien zitten."

Mentaal sterker bij Wolfsburg

De Nederlander vertok voor acht miljoen euro van Volendam naar Wolfsburg. In de bundesliga was het niveau veel hoger dan in de Keuken Kampioen Divisie. Dat maakte de verdediger alleen maar sterker.

"In het eerste jaar bij VfL Wolfsburg, onder Mark van Bommel nog, ben ik als mens heel volwassen geworden. Ik woonde voor het eerst op mezelf. Daarnaast ben ik mentaal sterker geworden, omdat ik mede door blessures weinig speelde." In zijn tweede seizoen in de Bundesliga kwam Van de Ven wel aan spelen toe. Vervolgens maakte hij de overstap naar de, volgens hemzelf, beste competitie ter wereld."

Fysiek sterker in Engeland

De 23-jarige Van de Ven heeft een lengte van wel 1 meter 93. Zijn lichaam werkte daarom niet altijd even goed mee. "In de groei heb ik veel last gehad van mijn knieën, omdat ik een lange slungel werd. Als ik moest draaien, leek ik wel een tractor. Maar door veel te trainen, kwam de snelheid weer terug."

Bij Spurs werkt de verdediger ook aan zijn fysiek. "De laatste jaren ben ik fysiek wel ’groter’ geworden. In Engeland zitten we ongelooflijk veel in de sportschool, waardoor ik in mijn ene jaar bij Spurs al vijf kilo aan spierkracht ben aangekomen."