Dit is de vrouw van Daley Blind: Candy-Rae Fleur, danseres en succesvol model, 'was wel even klaar met mannen'

Candy-Rae Fleur (32) is de vrouw van Daley Blind (34). Als spelersvrouw komt ze zo af en toe in beeld bij wedstrijden van de Girona-verdediger, maar ze heeft ook haar eigen carrière. Ze behoort namelijk tot de succesvolste modellen van Nederland.

Fleur en Blind zijn sinds 2011 een koppel. Destijds stond de verdediger onder contract bij Ajax, de club waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Zijn vader Danny Blind had in de jaren negentig een glansrijke carrière bij de Amsterdamse club. Fleur timmerde in die tijd aan de weg als danseres. Ze zou onder meer in tv-shows verschijnen.

Daley Blind en vrouw Candy-Rae melden babynieuws: 'Dankbaar' De familie Blind krijgt nog een uitbreiding. Voetballer Daley Blind en zijn vrouw Candy-Rae Blind-Fleur hebben al twee kinderen en krijgen er rond de jaarwisseling 2024/2025 nog eentje bij.

Daley Blind is de man van een danseres

Toen Blind later bij Manchester United ging spelen, zei Fleur volgen The Sun dit over haar status als spelersvrouw: "Ik behoor niet bij de WAG (wifes and girlfriends, red.). Ik zie mezelf niet als de vriendin van een voetballer. Het is andersom. Hij is de man van een danseres!"

Daley wel verliefd, Candy-Rae niet

Hun eerste ontmoeting was in het Amsterdamse café Bubbels. Tegen KekMama erkent ze dat ze op dat moment eigenlijk geen interesse had in hem, of in mannen in het algemeen. "Ik had het die periode even helemaal gehad met mannen. Ik vond Daley wel direct een leuke, lieve jongen, maar meer niet."

Ondanks dat ze helder maakte dat ze niet open stond voor een relatie, bleef Blind contact met haar zoeken. Toen hij na een half jaartje dreigde af te haken, merkte ze dat ze hem stiekem toch heel leuk was gaan vinden.

Ze passen op meerdere vlakken prima bij elkaar, bijvoorbeeld qua van toewijding en passie. "Die intense liefde voor sport verbond ons in zekere zin, want ik zat destijds op de dansacademie", zei ze. "Daley en ik hebben nooit weekend als andere mensen weekend hebben."

Kaylee Ramman (links), de vriendin van Nathan Aké, en Candy-Rae Fleur (midden) bij het EK 2021 ©ProShots

Moeite met zwanger worden

Het prille koppel smachtte naar een gezin. Op het moment dat ze trouwden, in 2019, waren ze al twee jaar aan het proberen om zwanger te worden, meldt Libelle. De reden dat het niet lukte vatte ze tegen KekMama zo samen: "Ik bleek geen eisprong te hebben."

Ze grepen van alles aan om de kans te vergroten, waaronder hormoonpillen en acupunctuurbehandelingen. Ze waren van plan om na de bruiloft te starten met een ivf-traject. Maar op de grote dag hadden ze blij nieuws voor de aanwezigen: Candy-Rae was zwanger. Gelukkig maar, want: "Proberen zwanger te worden beheerste mijn leven volkomen."

Het gezin van de voetballer en het model bestaat uit zoon Lowen Dace (2019) en dochter Lemae Lourdes Fiore (2021). Een derde is op komst, zo maakten ze in mei 2024 bekend. Dan krijgt hun hond Bob-Lee er ook een speelkameraadje bij. Zie je trouwens ook het patroon in die namen?

Daley Blind in het huishouden

Daley draagt ondanks zijn drukke en glamoureuze bestaan als profvoetballer bij aan het huishouden. Over die papadag zei Candy-Rae tegen KekMaka: "Samen met Lemae Lourdes haalt hij Lowen van de crèche, samen eten, in bad, naar bed. Meestal ben ik dan weg. Het grappige is namelijk: zolang ik er niet ben, gaat alles vanzelf en doet Daley alles, maar zodrá ik er ben, komen er honderd vragen: waar ligt dit, hoe moet dat, hoeveel moet hij hiervan? Dat blijft me verbazen."

Daley Blind moet zwangere vrouw met twee kinderen achterlaten tijdens EK: 'Zij zal het wel pittig krijgen' Na een geweldig seizoen met Girona in Spanje meldde Daley Blind zich als vanouds bij Oranje. De oud-Ajacied mag zich opmaken voor het vierde eindtoernooi in zijn carrière en uiteraard wil hij veel gaan spelen. Privé gaat het ook lekker voor de linkspoot: zijn vrouw Candy-rae is hoogzwanger van hun derde kind. "Het wordt wel pittig voor mijn vrouw, zij blijft met twee kleintjes achter."

Romantiek

Daley zet dus zijn beste beentje voor, al zou hij wat Candy-Rae op een ander gebied ook wel een tandje bij mogen schakelen: de romantiek. "Hij was heel romantisch, dat vond ik leuk", zo blikt ze terug op die begintijd. "Hij is heel attent en wist me echt voor zich te winnen", zei ze tegen Helden. "Dat romantische is wel minder geworden." Al zei ze dat wel met een lach.

EK 2024

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het laatste nieuws rond Oranje en andere landen. Check verder ook alle selecties, groepsindelingen en de wedstrijden.

Daley Blind lacht om bange Rafael van der Vaart: 'Volgens mij heeft-ie 2000 minuten minder gespeeld' Daley Blind schoof donderdag aan bij een persconferentie van het Nederlands elftal, in aanloop naar de kwartfinale van het EK voetbal tegen Turkije. Daar werd hij gevraagd naar een opmerking van Rafael van der Vaart.