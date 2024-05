Daley Blind en vrouw Candy-Rae melden babynieuws: 'Dankbaar'

De familie Blind krijgt nog een uitbreiding. Voetballer Daley Blind en zijn vrouw Candy-Rae Blind-Fleur hebben al twee kinderen en krijgen er rond de jaarwisseling 2024/2025 nog eentje bij.

Dat maakt Candy-Rae bekend via Instagram. Ze is 'dankbaar' dat hen nog een kindje gegeven is. Blind en zijn vrouw hebben al twee kinderen: zoon Lowen Dace (2019) en dochter Lemae Lourdes Fiore (2021). Daar komt in december 2024/januari 2025 dus nog een derde kind bij.

Mikky Kiemeney

Onder haar Instagram-post krijgt Candy-Rae veel positieve reacties en hartjes van andere spelersvrouwen en bekende Nederlanders. Mikky Kiemeney, de vriendin van voetballer Frenkie de Jong vindt het 'zo leuk' voor Blind en zijn vrouw. Zo zijn er tientallen reacties onder de post.

Hond heeft ook dubbele naam

Daley en Dandy-Rae zijn echte jeugdliefdes. Zij hebben al sinds 2011 een relatie en trouwden in 2019. Het gezin Blind bestaat, naast de vier mensen, ook nog uit een hond. Die heeft de naam Bob-Lee. De familie Blind is wel fan van dubbele namen, getuige ook de namen van Candy-Rae en de kinderen Lowen Dace en Lemae Lourdes Fiore.

Stuntploeg Girona

Blind voetbalt sinds afgelopen zomer bij Girona in Spanje. Met die club stunt hij al het hele seizoen en is de Champions League binnen handbereik. Met nog vijf wedstrijden in de Spaanse competitie te gaan staat Girona derde, met maar twee punten achterstand op nummer twee Barcelona, de club van Frenkie de Jong. De afstand naar plek vier is zeven punten en plek vijf (geen Champions League) is zelfs al tien punten weg.

EK voetbal

Blind hoopt ook met het Nederlands elftal naar het EK voetbal te mogen, over ruim een maand in Duitsland. De linksback, die ook centraal in de verdediging en op het middenveld kan voetballen, wordt door bondscoach Ronald Koeman bijna altijd opgeroepen.