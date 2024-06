Daley Blind moet zwangere vrouw met twee kinderen achterlaten tijdens EK: 'Zij zal het wel pittig krijgen'

Na een geweldig seizoen met Girona in Spanje meldde Daley Blind zich als vanouds bij Oranje. De oud-Ajacied mag zich opmaken voor het vierde eindtoernooi in zijn carrière en uiteraard wil hij veel gaan spelen. Privé gaat het ook lekker voor de linkspoot: zijn vrouw Candy-rae is hoogzwanger van hun derde kind. "Het wordt wel pittig voor mijn vrouw, zij blijft met twee kleintjes achter."

Het was een geweldige stap voor Daley Blind: van Bayern München naar Girona. Hij kreeg weer speeltijd, behaalde de Champions League voor het eerst in de clubhistorie en woont in een veel beter klimaat dan hij gewend was. Eerder speelde hij in Nederland, Engeland en Duitsland met niet bepaald het lekkerste weer.

Aanwezige kleindochter Dwight Lodeweges apetrots bij open training Oranje: 'Dwight is mijn opa' Bij de open training van Oranje waren zo'n tweeduizend fans aan het kijken naar hun helden op het veld. De selectie is vrijwel helemaal compleet, dus waren er veel bekende gezichten gezien. Eén familie had een wel heel bijzondere naam voor wie ze kwamen: Dwight Lodeweges. Kinderen en kleinkinderen van de assistent-trainer komen altijd trouw kijken.

Winterjas in juni

Zo stond hij in de Nederlandse 18 graden toch met een winterjas op het veld in Zeist. "Het valt nog mee, zaterdag was het best oké op de open training. In Spanje is het wel wat warmer dus ik heb hier wel mijn winterjas aan, op de fiets is het fris, man."

Blind was blij weer in Nederland te zijn en de gasten van Oranje weer te zien. "We hebben weer mooi kunnen bijpraten en nu is het volle focus op het EK. Ik heb er zin in. De wereld kijkt straks weer naar je, er komt veel druk bij kijken en dat is waar je het uiteindelijk voor doet."

Onduidelijkheid rond Frenkie de Jong bij Oranje blijft: 'Ik kan nog niet meetrainen' Frenkie de Jong meldde zich met een enkelblessure bij het Nederlands elftal en het blijft nog altijd onduidelijk wanneer de middenvelder van FC Barcelona minuten kan gaan maken.

Blind doet niet aan de modeshow

Bij die samenkomst in Zeist heb je altijd te maken met een opkomend fenomeen: de outfitcheck. Tegenwoordig doen spelers hun uiterste best om met de meest spraakmakende en modieuze fits naar de interlandperiode te dragen. Johan Bakayoko bekende dat hij daar een personal shopper voor op pad stuurt en Koundé, van Frankrijk, trok laatst zelfs een paar hakken uit de kast. Hoe gekker, hoe beter, lijkt het devies.

Barça-verdediger met opvallende outfit naar Franse selectie (en de reacties zijn wisselend) Jules Koundé heeft een fashion statement afgegeven bij zijn aankomst bij het nationale team van Frankrijk. De verdediger van FC Barcelona arriveerde op hoge hakken en droeg ondertussen ook een stropdas in een opvallende kleur.

Voor Blind is dat allemaal niet zo aan de orde. "Volgens mij had ik gewoon een wit shirtje en een spijkerbroek aan, haha. Ik ben daar niet zo mee bezig, nee." Wel geniet hij van de mooie dingen die voorbij komen, hij bekend wel dat het een dingetje is in de groep. "Soms komt er wel eens een foto in de groepsapp voorbij als iemand een bijzondere fit hebben, dan staat er zoiets bij van “Wat is dat?”.

Daley Blind: veelzijdige voetballer met pacemaker op zijn Ajax-hart, getrouwd met jeugdliefde Candy-Rae Daley Blind is een bijzondere voetballer. Niet omdat hij de sterren van het dak speelt, maar omdat hij altijd een voldoende haalt. En dat als hartpatiënt. Dit is Daley Blind, voetballer van het Nederlands elftal en de Spaanse stuntploeg Girona.

Oranje blouse van Nathan

Wie er het slechtste vanaf kwam, durfde Blind niet te zeggen. Zo erg is hij er dan ook weer niet mee bezig. "Ik heb nog niet iedereen gezien, maar ik zag Nathan Aké met een mooi oranje blouseje volgens mij… die had zich wel voorbereid denk ik." Dat vindt Blind alleen maar leuk om te zien: "Je bent tegenwoordig meer dan alleen een voetballer natuurlijk, het is leuk dat sommige jongens er zo mee bezig zijn."

Derde kind op komst

En waarom zou Blind er ook mee bezig zijn? Hij heeft zat andere zaken aan zijn hoofd. Hij heeft twee kleine kinderen thuis en heeft daar de handen vol aan. Binnenkort komt ook nummer drie er aan. "Ja, dat gaat erg goed. Mijn vrouw voelt zich goed, begin augustus is ze al uitgerekend dus dat is al vrij snel", met het oog op het EK verwacht Blind geen 'probleem'. "De tweede week van augustus, dus dat moet goedkomen."

"Mijn vrouw zal het wel even pittig krijgen", weet Blind. "Ze blijft nu achter met twee kleine kinderen, maar we wonen vlakbij mijn ouders en schoonouders dus dat komt wel goed."