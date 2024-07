Daley Blind lacht om bange Rafael van der Vaart: 'Volgens mij heeft-ie 2000 minuten minder gespeeld'

Daley Blind schoof donderdag aan bij een persconferentie van het Nederlands elftal, in aanloop naar de kwartfinale van het EK voetbal tegen Turkije. Daar werd hij gevraagd naar een opmerking van Rafael van der Vaart.

Van der Vaart speelde 109 interlands voor Oranje, één meer dan Blind. De linksback viel een paar minuten in tegen Roemenië in de achtste finale en daar had Van der Vaart wel wat over te zeggen. Als analist bij de NOS zei hij grappend dat hij die invalbeurt niet zo leuk vond.

Reactie Blind op Van der Vaart

Blind reageerde daarop bij de persconferentie. "Een vriend van mij stuurde het door." Met een knipoog zei hij: "Volgens mij had-ie 2000 minuten minder gespeeld. Ik weet niet hoeveel wedstrijden dat zijn, maar goed."

Wisselspeler op dit toernooi

Waar Blind op drie eindtoernooien als basisspeler in actie kwam, is hij op dit EK vooral belangrijk in de kleedkamer. Tegen Roemenië maakte hij zijn eerste minuten van het toernooi. Dat is even wennen, geeft de verdediger van Girona toe. "Aan de andere kant ook weer een uitdaging, om ook vanuit deze rol jezelf op te stellen dat je je teamgenoten scherp wil houden voor de komende wedstrijden. Dat je de jongens die het wat zwaarder hebben er bij houdt."

"Je moet ook realistisch naar je eigen positie kijken", legt Blind uit. "Hoe je op die manier ook van waarde kan zijn voor het elftal. Elke dag moet ik me laten zien op de trainingen, dat ik er klaar voor ben wanneer nodig." Hij gaf aan nooit te hebben getwijfeld om wel of niet mee te gaan naar Duitsland. "Het is nog steeds een heel grote eer om voor het Nederlands elftal uit te komen."

Compliment van Jerdy Schouten

Jerdy Schouten zat ook bij de persconferentie en had lovende woorden voor zijn 34-jarige teamgenoot. "Alles wat hij ons probeert bij te brengen, over het op een eindtoernooi zijn, over een knock-outfase spelen, dat nemen wij van harte aan."

