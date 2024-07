Dit is de vrouw van Denzel Dumfries en moeder van zijn kinderen: Jaimy Kenswiel houdt wel van een feestje

Denzel Dumfries was de afgelopen jaren de grote publiekslieveling bij het Nederlands elftal. De rechtsback van Inter was op het afgelopen WK in Qatar zelfs de beste man van Oranje. Voor het EK leek Jeremie Frimpong aan zijn stoelpoten te zagen, maar eigenlijk is Dumfries, die kan terugvallen op een rotsvaste basis, omstreden. Dit is zijn vrouw Jaimy Kenswiel.

Dumfries is al bijna tien jaar samen met Jaimy Kenswiel. De twee leerden elkaar kennen in Rotterdam. Daar begon de voetbalcarrière van Dumfries in 2015 bij Sparta. In zijn periode op Het Kasteel leerde hij zijn prinses kennen. Tot en met het WK van 2022 in Qatar bleven ze in ieder geval vriend en vriendin. Roddelblad Story kwam toen met het nieuws dat de twee in de zomer van 2023 zouden gaan trouwen.

Getrouwd?

Hoewel dat WK al een groot feest werd voor Dumfries, is er daarna nooit 'bewijs' gekomen dat Dumfries en Kenswiel daadwerkelijk zijn getrouwd. De back is gelovig en een man van tradities en gezien ze al kinderen hebben samen, lijkt het voor de hand te liggen dat de twee getrouwd inmiddels zijn. Op sociale media is Dumfries erg beschermend over zijn Kenswiel, terwijl zij wat vrijer is in het delen van foto's en video's van zichzelf, haar partner en hun kinderen.

Kinderen Denzel Dumfries

Kenswiel en Dumfries hebben samen in ieder geval twee kinderen: een zoontje (Jesiah, geboren in 2020) en een dochter. Over hen is niet veel bekend. Wel lijkt het erop dat er een derde kind onderweg is. In februari 2024 postte Kenswiel een foto op Instagram waarop blauwe cakejes te zien zijn waarop staat: welcome baby. Dat zou duiden op dat de twee nog een jongetje gaan krijgen of al gekregen hebben.

Werk Jaimy Kenswiel

Jaimy Kenswiel is naast voetbalvrouw ook zeer actief in haar eigen werk. Ze is oprichter van webshop Four Thousand 4000. Daar was kleding voor zowel mannen als vrouwen te koop. Daarnaast is ze in te huren als partyplanner, als stylist en heeft ze Lovely Booth opgericht. Een platform waar mensen een photobooth kunnen huren voor speciale evenementen.

Waar wonen Dumfries en Kenswiel?

Dumfries voetbalt bij Inter in Italië. Dat doet de Nederlands international al sinds 2021. Daarvoor voetbalde hij bij PSV, Heerenveen en dus bij Sparta. In zijn periode in Nederland bleef Kenswiel in Rotterdam wonen. Toen Dumfries naar Italië vertrok, ging ze maar al te graag mee. Over hoe ze wonen in modehoofdstad Milaan, is niks bekend. Wel kocht Dumfries een vrijstaande villa in Rhoon, vlakbij Rotterdam. Daar kunnen ze heerlijk vertoeven als ze in Nederland moeten zijn.

EK voetbal

Op het EK in Duitsland krijgt Dumfries nog altijd de voorkeur van bondscoach Ronald Koeman op rechtsback. In de groepsduels van Oranje tegen Polen (2-1) en Frankrijk (0-0) speelde hij 90 minuten. In de pijnlijke groepswedstrijd tegen Oostenrijk (2-3) ontbrak hij vanwege wat lichte klachten aan zijn hamstring. In de 3-0 zege op Roemenië eiste hij een hoofdrol op: