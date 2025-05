Dit is het oordeel van PSV-trainer Peter Bosz: extreme pieken en diepe dalen voor succestrainer

Het seizoen van Peter Bosz bij PSV kende uitersten: indrukwekkende pieken, maar ook flinke dalen. Als regerend landskampioen wachtte de ploeg een lastige opgave: het vermijden van onbewuste verslapping. Ondanks herhaalde waarschuwingen van Bosz lukte het niet om dat volledig te voorkomen. Toch sluit hij het seizoen af met de landstitel in handen. Sportnieuws.nl-verslaggever Aron Kattenpoel blikt terug op het jaar van de PSV-trainer.

PSV was wéér onverslaanbaar in de eerste maanden van de Eredivisie, net zoals in het succesvolle voorgaande seizoen. Al in november werd de ploeg terecht door analisten en voetbalvolgers bestempeld als de gedoodverfde kampioen, en volgens velen had de platte kar in maart al uit de schuur gehaald kunnen worden. De aanvallende speelstijl van Bosz, kenmerkend voor zijn trainersfilosofie, sloot opnieuw naadloos aan bij de kwaliteiten van de spelersgroep.

De ongenaakbare regerend landskampioen kende een sterke eerste seizoenshelft, met veertien overwinningen en slechts twee nederlagen. Dit leverde PSV een comfortabele voorsprong van zes punten op concurrent Ajax op bij het ingaan van de winterstop. Enkele weken later sloeg het noodlot toe. Binnen twee maanden zakte PSV weg uit de titelstrijd, raakte de koppositie kwijt en moest zelfs vechten om de tweede plaats veilig te stellen én de hoop op herstel levend te houden.

Dit is PSV-trainer Peter Bosz: dé man van clausules, één landstitel én 17 jaar jongere vrouw Peter Bosz is sinds de zomer van 2023 hoofdtrainer van PSV. Hij kent een geweldige carrière, als trainer maar ook als speler. Het meest opvallende gedurende zijn loopbaan was dat hij altijd clausules in zijn contract liet opnemen. Dit weten we allemaal over Bosz.

Van Bosz-ball naar schietschijf

Bosz waarschuwde al aan het begin van het seizoen voor een uitdagend jaar bij PSV, maar tot begin december leek er geen vuiltje aan de lucht. Het PSV-publiek werd flink verwend met het spectaculaire 'Bosz-ball'. Maar de situatie sloeg plotseling om, en de ervaren trainer veranderde van gevierd coach in schietschijf in Eindhoven.

De 61-jarige coach heeft maandenlang geworsteld met de vormdip van zijn team en de aanhoudende defensieve problemen, die resulteerden in maar liefst zeventien tegendoelpunten in slechts negen wedstrijden. Cijfers die volstrekt onacceptabel zijn voor een ploeg met zoveel kwaliteit. In diezelfde periode liet PSV bovendien zeven keer punten liggen.

Ontslag lag op de loer

De club stond in brand, maar opmerkelijk genoeg bleef Bosz telkens aanknopingspunten zien en hield hij vast aan de speelstijl waarmee zijn team zou moeten domineren. Het lukte PSV maar niet om het om te zetten in positieve resultaten, waardoor de kansen op de titel steeds kleiner werden. Volgens bronnen ontstonden hierdoor serieuze twijfels over de toekomst van Bosz, zowel binnen de club als daarbuiten. Trainers zijn tenslotte om minder ontslagen en dus mocht Bosz van geluk spreken dat de PSV-directie het vertrouwen in hun hoofdtrainer hield.

Peter Bosz zit zonder oplossing na totale afgang PSV: trainers zijn voor minder ontslagen Een historische oorwassing voor PSV in de Champions League, vlak na de twee nederlagen tegen Go Ahead Eagles. Het is een puinhoop in Eindhoven en de oplossing is nergens te bekennen. Een verliespartij tegen Arsenal is niet vreemd, de manier waarop wel. Het is twee voor twaalf voor PSV én voor Peter Bosz. In het huidige voetbal zijn er trainers voor minder weggestuurd. Het is afvragen hoe lang zijn situatie bij PSV houdbaar is.

Dieptepunt en hét moment van ommekeer

Het absolute dieptepunt van de ploeg van Bosz was de directe confrontatie met Ajax in speelronde 27. PSV verloor in eigen huis met 2-0, maar nóg erger: Ajax liep uit tot negen punten. Vanaf dat moment was de conclusie in de PSV-selectie duidelijk. Zowel Luuk de Jong, Noa Lang als Bosz waren eensgezind: 'Ajax was simpelweg te goed om nog ingehaald te worden'.

Tóch wist Bosz zijn spelers vanaf dat moment wel te raken. Hij benadrukte het belang van móéten winnen, zelfs tegen de kleintjes in de Eredivisie. Daarbij legde hij geen moment de focus op koploper Ajax, maar hield hij de druk bij zijn eigen team weg. Hij speelde regelmatig een spelletje met de media, waarbij hij herhaalde: "Prachtig als Ajax verliest, maar als wij ook verliezen schieten we daar niets mee op", klonk het meermaals voorafgaand aan duels van PSV.

Bekijk hier de rollercoaster van emoties bij PSV: van tranen bij Luuk de Jong tot middelvingers bij Noa Lang De weg van PSV naar het kampioenschap bleek een ware rollercoaster van emoties. De ploeg van Peter Bosz haalde zondag tegen Sparta op krankzinnige wijze alsnog de 26e landstitel in de clubgeschiedenis. In dit artikel blikken we terug op de hoogte- en dieptepunten die hun tocht naar de titel zo memorabel maakten op basis van elf foto's.

De ommekeer in de slotfase

Wat leek uit te lopen op een rampzalig seizoen, draaide volledig om in de laatste maanden. Vanaf speelronde 27 wist Bosz zijn ploeg te herpakken, geholpen door de terugkeer van belangrijke spelers zoals Malik Tillman en Sergiño Dest. PSV begon aan een indrukwekkende reeks overwinningen: de ploeg won de laatste zeven duels, terwijl Ajax worstelde met de druk en cruciale punten verspeelde. Uiteindelijk maakte PSV daarmee een onverwachte comeback compleet en heroverde het kampioenschap.

Eindbeoordeling

Bosz verdient lof voor het sterke begin van het seizoen en zijn vermogen om de ploeg te laten herpakken in de laatste fase. Toch is het hem aan te rekenen dat PSV na de winterstop zo drastisch inzakte, ondanks zijn eerdere waarschuwingen. Hoewel hij uiteindelijk het seizoen succesvol afsloot, mag dit een ploeg zoveel kwaliteit nooit overkomen. Met een foutloze eerste seizoenshelft, een dramatische middenfase en een fenomenale comeback eindigt het seizoen voor Bosz in een 7 als eindcijfer.