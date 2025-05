Dit is het tenue voor de Oranje Leeuwinnen op EK 2025: 'Verwijst naar dit iconische shirt'

De Oranje Leeuwinnen zullen met een gloednieuw tenue meedoen aan het EK 2025. De KNVB maakt dinsdag bekend dat de ontwerpen zijn geïnspireerd op de Nederlandse kunststromingen uit de jaren 90 én een iconisch shirt van het Nederlands mannenelftal.

De leeuw staat namelijk centraal op de borst, net als bij het Total 90-shirt waarin het Nederlands elftal op het EK 2004 speelde. De kraag op het thuis- en uitshirt is rood-wit-blauw, in de kleuren van de Nederlandse vlag. 'De rugnummers en naamletters zijn ontworpen in de stijl van moderne Nederlandse vormgeving, met gebruik van geometrische vormen en stippenpatronen', schrijft de KNVB.

Het uittenue is in het lichtblauw. Dave Dekker, commercieel directeur van de KNVB, is Nike dankbaar. "Het is meer dan een shirt; het is mooi hoe Nike steeds weer met vernieuwende ontwerpen komt. Dit zijn tenues waar spelers én fans zich in kunnen herkennen en die ze tijdens het komende EK met trots kunnen dragen."

'Chagrijnige' Oranje Leeuwin licht scheiding toe: 'Ik was toch niet honderd procent gelukkig' Voetbalster Sherida Spitse heeft het nog steeds moeilijk met haar scheiding met Jolien van der Tuin. Vorig jaar gingen de twee, die ook twee kinderen hebben samen, uit elkaar. Dat heeft grote impact op het dagelijks leven van de speelster van Ajax en de Oranje Leeuwinnen.

EK 2025

De Oranje Leeuwinnen zitten op het EK in ... in een poule met Wales (5 juli), Engeland (9 juli) en Frankrijk (13 juli). De beste twee uit elke groep gaan door naar de kwartfinale. De Leeuwinnen zullen bij Engeland een oude bekende tegenkomen. Sarina Wiegman is daar bondscoach en won in 2017 met Nederland het EK (en bereikte in 2019 nog eens de finale van het WK).

‘Héél logische’ keuze rondom bondscoachschap: ‘Oranje Leeuwinnen in veilige handen’ Na het EK in Zwitserland neemt Arjan Veurink het stokje over van Andries Jonker als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. De 38-jarige trainer, die nu nog assistent is bij Engeland onder Sarina Wiegman, geniet veel lof van voormalig Oranje Leeuwin Kelly Zeeman. "Hij gaat niet voor verrassingen komen te staan", vertelt Zeeman.

Nieuwe bondscoach

Andries Jonker zal de bondscoach zijn tijdens het EK, maar het is al wel duidelijk dat hij daarna het stokje overdraagt aan Arjan Veurink. Hij was tussen 2017 en 2021 de assistent van Wiegman bij de Oranje Leeuwinnen en sindsdien bij de Engelse vrouwen. Het belooft dus een pikante ontmoeting te worden op het EK, waarin de speelsters van Oranje het 'opnemen' tegen hun volgende bondscoach.