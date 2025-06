Maddy Janssen is een van de nieuwste gezichten bij Ziggo Sport, daarvoor timmerde ze al aan de weg bij PSV TV. Ze komt uit een echt voetbalgezin, of beter gezegd PSV-gezin. Maak kennis met het frisse presentatietalent.

Maddy Jansen, geboren in Best in 1990, klopt stevig op de deur van de mediawereld. Haar bekendheid nam toe door haar rol bij PSV TV en in 2024 debuteerde ze bij Ziggo Sport, waar ze regelmatig co-host is van Hélène Hendriks. Maar Janssen heeft nog veel meer talenten dan presenteren.

Het talentenbureau Txlxnt, waarbij ze is aangesloten, stelt dat ze is afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool in de richting musicaltheater. Ondanks die passie besloot ze dat haar toekomst niet op de planken ligt. Nadat ze een rolletje had in het online voetbalprogramma Betweters, merkte ze dat ze vooral enthousiast werd van de combinatie presentatie en sport.

Dronken Guus Til

In mei 2024 ging een reportage van Janssen viraal toen ze bij de huldiging van landskampioen PSV aanwezig was. Ze kreeg een ladderzatte Guus Til voor de microfoon. "Zo meteen op het Stadhuisplein ga ik ook Guus Meeuwis zingen", zei Til. "Ik ben echt helemaal dronken ouwe."

Daarop vroeg Janssen hoe Til het vond dat zijn bekentenis op ESPN zou worden uitgezonden. "Is dit ESPN? Ik dacht dit was PSV TV, Werk jij voor ESPN? Dat wist ik niet, haha!"

Voetbalvader

Dat ze zich zo betrokken voelt bij PSV komt niet uit de lucht vallen. Maddy Janssen is de dochter van Willy Janssen, die van 1976 tot en met 1982 voor de Eindhovense club uitkwam, als verdediger. Janssen schopte het ook nog tot Oranje, al bleef zijn cv aldaar beperkt tot één interland.

Die vriendschappelijke interland tegen Zwitserland werd verloren, maar toch was het een belangrijke in de geschiedenis van Oranje. In die pot debuteerden namelijk ook Wim Kieft, Ruud Gullit en Frank Rijkaard. En zij waren weer onderdeel van het Oranje dat in 1988het EK won.

Tim Janssen

Ook haar broer Tim Janssen was onderdeel van de hoofdmacht van PSV. Helaas voor de aanvaller leidde het tussen 2004 en 2006 niet tot een officiële wedstrijd voor de club. Ook kwam Tim Janssen uit voor diverse jeugdelftallen van Oranje. Maddy was bij veel wedstrijden van broer Tim op De Herdgang present om hem aan te moedigen.