Een Feyenoorder in een PSV-shirt? Dat is niet iets wat je elke dag ziet. Toch is dat precies wat er gebeurde bij Anis Hadj Moussa, die zaterdag opdook in het tenue van de regerend landskampioen op een Grieks eiland. Dat zorgt een dag later logischerwijs voor verbaasde reacties onder de Feyenoord-fans.

Op Instagram verscheen een foto via het account van 'Mykonos Performance Gym', waarop de 23-jarige buitenspeler een individuele training afwerkt. Hadj Moussa lijkt zich op het Griekse eiland serieus voor te bereiden om topfit aan de start van het nieuwe seizoen te verschijnen. Op het eerste gezicht niets geks, tot je ziet wat hij draagt: het donkerblauwe uitshirt van PSV uit het seizoen 2023/2024.

De reden voor zijn kledingkeuze blijft vooralsnog onduidelijk. Mogelijk gaat het om een shirt dat Hadj Moussa na afloop van de wedstrijd tegen de Eindhovenaren heeft geruild. Eén ding is duidelijk: bij Feyenoord-fans valt het beeld niet bij iedereen in goede aarde, al blijven sommigen er nuchter onder.

Foto zorgt voor opschudding

Onder een post van ESPN, die de foto van Hadj Moussa in PSV-shirt oppikte, reageren volgers verdeeld. Sommigen opperen dat het om een AI-gegenereerde afbeelding zou gaan. "Jongens, dit is waarschijnlijk gewoon een shirt dat hij heeft geruild. Kom op, ESPN. Sensatie zoeken om niks", klinkt één van de reacties.

Toch lijkt het uitgesloten dat de foto nep is. De afbeelding is afkomstig van het officiële Instagram-account van Mykonos Performance Gym, een populaire trainingsplek waar regelmatig profvoetballers hun zomervorm bijschaven. Dat maakt de kans dat het om AI gaat verwaarloosbaar klein. Veel volgers vermoeden daarom dat het PSV-shirt simpelweg een geruild shirt is, dat Hadj Moussa gebruikte tijdens zijn training.

Veelbelovende start in De Kuip

Hadj Moussa maakte vorig jaar de overstap van het Belgische Patro Eisden naar Feyenoord, nadat hij eerder al indruk had gemaakt in de Eredivisie bij Vitesse. Bij de Arnhemse club liet de Algerijnse buitenspeler zich zien als een explosieve en technische aanvaller, waarmee hij de interesse van Feyenoord wekte. In zijn eerste seizoen in De Kuip kwam hij tot 43 officiële optredens, waarin hij 11 keer scoorde en 5 assists gaf, een veelbelovende start.

