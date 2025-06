Johan Bakayoko kende een minder succesvol seizoen dan in 2023/24, maar toch staat hij op de radar van een buitenlandse topclub. De Belgische flankenflitser wordt intern besproken bij het Bayer Leverkusen van Erik ten Hag.

De 22-jarige Bakayoko speelde dit kampioensseizoen minder dan gewenst, mede door het fantastische spel van de ervaren rot Ivan Perisic. Hij speelde om en nabij hetzelfde aantal wedstrijden (48 om 46) als vorig jaar, alleen zijn speeltijd slonk enorm: van meer dan 3700 naar iets minder dan 2750. In totaal scoorde Bakayoko twaalf keer en gaf hij drie assists, waar hij vorig seizoen eindigde met veertien goals en evenveel assists.

Interesse van Bayer Leverkusen

Na zijn superseizoen vorig jaar was er interesse voor Bakayoko, maar die wimpelde hij af. Hij had geen interesse in clubs als Brentford (dat 40 miljoen euro bood) en Al-Hilal uit Saoedi-Arabië, dat 55 miljoen voor hem wilde betalen. De Belg wilde nóg een jaar vlammen en daarna een flinke klapper maken voor hemzelf en PSV. Het liep dus anders door de aanwezigheid van Perisic.

Nu is de situatie anders. Bakayoko heeft nog een contract tot de zomer van 2026, dus als PSV aan hem wil verdienen dan moet het nu gebeuren - of hij moet verlengen. De vraagprijs: twintig miljoen euro. Ten Hag en Bayer Leverkusen kijken voorzichtig rond. Die club verloor deze zomer Jeremie Frimpong, die vaak als rechtsbuiten fungeerde bij de kampioen van 2024.

Drukke zomer

Niet alleen voor Bakayoko is interesse, dat geldt ook voor zijn concurrent Perisic. De Kroaat maakte indruk ondanks zijn 36-jarige leeftijd en dat viel ook op bij Hansi Flick, trainer van Barcelona. PSV deed Perisic al een nieuwe aanbieding, alleen het is afwachten of ze kunnen concurreren met een eventueel bod van Barça.

Maar ook op de andere flank komt er waarschijnlijk een vertrek, namelijk van Noa Lang. De buitenspeler wordt genoemd bij Napoli en Olympique Marseille. Hoe dan ook: het wordt een drukke zomer voor technisch directeur Earnest Stewart.

