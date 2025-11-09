PSV'er Guus Til leeft de laatste weken op een roze wolk als gelegenheidsspits, maar zijn carrière kent ook een aantal roerige jaren. Vorig jaar deelde hij onder andere in een openhartig interview een verhaal over zijn mentale welzijn. Dit is wat we weten over de uitgesproken Amsterdammer met roots in Afrika.

Til werd op 22 december 1997 geboren in Zambia, waar zijn vader actief ontwikkelingswerk deed. Later bracht hij ook enige tijd door in Mozambique, voordat het gezin zich vestigde in de Bijlmer in Amsterdam. Daar groeide hij verder op en werd al op jonge leeftijd ontdekt door AZ, waar hij zich verder ontwikkelde en de basis legde voor zijn profcarrière. Hij viel al snel op door zijn scorend vermogen als middenvelder en verdiende razendsnel zijn plekje in de hoofdmacht.

Mislukte buitenlandse avonturen

Na zijn doorbraak bij AZ maakte Til een transfer naar het Russische Spartak Moskou. De overstap naar Rusland verliep echter niet zoals gepland. De Nederlandse middenvelder had moeite om zich aan te passen aan de nieuwe omgeving. Na een teleurstellende periode probeerde hij zijn carrière nieuw leven in te blazen met een verhuurperiode bij SC Freiburg in Duitsland, maar hij kwam slechts tot zeven duels.

Geheimzinnig over relatie

Til geeft weinig prijs over zijn privéleven, waaronder zijn relatie. Hoewel de naam van zijn vriendin niet bekend is voor het grote publiek, zijn er wel enkele beelden van het stel beschikbaar. Het is wel bekend dat de twee al in ieder geval sinds 2019 een relatie hebben. Zo deelde Til in zijn tijd bij Spartak Moskou een foto waarop hij trots poseert met zijn geliefde. Hoewel hij zijn relatie graag buiten de spotlights houdt, is duidelijk dat zij een belangrijke rol speelt in zijn leven.

Grote ommekeer bij Feyenoord

De grote ommekeer kwam toen Til in het seizoen 2021/2022 door Feyenoord werd gehuurd. Onder trainer Arne Slot bloeide hij op en werd hij een cruciale speler voor het elftal. Hij scoorde liefst 21 keer in 49 duels en was één van de uitblinkers bij het behalen van de finale van de Conference League. Na zijn succesvolle seizoen bij Feyenoord maakte Til de overstap naar PSV.

Onmisbare kracht voor PSV

Met de Eindhovenaren veroverde Guus Til inmiddels al twee keer de landstitel, hoewel hij in die seizoenen vaak werd gezien als de ideale twaalfde man. Toch heeft hij inmiddels meer dan 150 wedstrijden gespeeld, waarin hij ruim veertig keer scoorde en een onmisbare kracht is geworden onder Peter Bosz. Desondanks wordt hij ook herinnerd vanwege zijn opvallende interview na de 5-2 overwinning op FC Utrecht, waarin hij tweemaal scoorde.

Til gaf enkele seconden na het laatste fluitsignaal een openhartig interview zijn worsteling met mentale problemen. "Ik loop er een beetje verloren bij. Maar ik kan het niet plaatsen. Dan scoor ik en kan ik niet eens juichen. Ik wil wel, maar het lukt niet. Ik heb wel plezier, maar geen vuur. Alleen frustratie en dat wil ik niet. Ik wil blijheid uitstralen. Want zo ben ik, maar op die moment lukt dat niet", vertelde hij in december 2024 bij ESPN. Het zorgde voor de nodige aandacht.

Kritisch op miljoenensalaris in voetballerij

Til heeft in de afgelopen jaren een aanzienlijk vermogen opgebouwd dankzij onder meer zijn buitenlandse avonturen. Zijn overstap naar Rusland bracht een flinke financiële vooruitgang met zich mee, waar hij naar verluidt jaarlijks meerdere miljoenen verdiende. Toch blijft Til kritisch over de wereld waarin hij zich begeeft.

"Mijn ouders vinden de voetbalwereld vreselijk, ik snap dat wel. Het gaat om geld en status en daar heb ik zelf ook niks mee. Ik ben er natuurlijk mee opgegroeid sinds mijn twaalfde. Zet me er niet tegen af, maar verafschuw het soms wel", vertelde Til tegen het AD.

Til hekelt Nederlandse media

De middenvelder annex spits van PSV staat de pers het liefst zo min mogelijk te woord. Hij kan zich simpelweg niet vinden in de werkwijze van veel Nederlandse media. "Weet je wat ik moeilijk vind? Tegenwoordig zijn er websites die overal bovenop duiken en misquoten. Ik vind het belachelijk hoe er tegenwoordig in de voetbalmedia tegenaan wordt gekeken. Ik doe nooit meer interviews, precies om die reden", stelde Til.

Gelegenheidsspits

Til speelde gedurende zijn carrière voornamelijk als aanvallende middenvelder, maar door blessures bij zijn teamgenoten werd hij plotseling ingezet als nummer negen. Dat vult hij verrassend goed in, want hij houdt al wekenlang topspits Ricardo Pepi op de bank. In acht duels maakte hij liefst zes goals en gaf drie assists.

Hij reageerde dan ook vol enthousiasme op zijn nieuwe rol. "Ik kwam met een beetje toeval in de spits door blessures, maar het is niet veel anders", zei Til na zijn hattrick tegen AZ, waarmee hij doelt op de switch van aanvallende middenvelder naar spits. "Als ik op 9 speel, dan speel ik als soort 10 en als ik op 10 speel, dan speel ik ook als soort 9. Zolang ik speel, vind ik het prima."