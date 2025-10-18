PSV heeft dit seizoen flinke problemen in de punt van de aanval, maar de afgelopen weken vult Guus Til dat zeer behoorlijk in. De aanvallende middenvelder lijkt zich steeds meer als een vis in het water te voelen en dat loonde zich met twee doelpunten tegen Go Ahead Eagles. Trainer Peter Bosz is lovend. "Hij is voor mij een optie in de spits", stelt Bosz

Til heeft zich meermaals uitgesproken over het spelen in de voorste linie bij PSV, maar is overduidelijk gedraaid van mening. "Ik mag het invullen zoals ik het wil, dus het is niet zo dat ik echt een spits-spits ben. In deze rol vind ik het fijn, maar niet als ik echt aanspeelpunt moet zijn", licht Til toe op de persconferentie. Is hij ook in de Champions League tegen Napoli een optie? "Ik heb niet zoveel te willen, toch? Als ik op dat formulier wil staan, dan moet ik daar gewoon spelen."

'Hij was van héél hoog niveau'

Trainer Bosz was na afloop van de 2-1-zege op Go Ahead Eagles vol lof over de gelegenheidsspits. "Ik vond hem echt geweldig spelen en niet vanwege zijn doelpunten. De manier waarop hij druk zette en diepte koos was van een heel hoog niveau. Hij bewijst nu al een aantal weken achter elkaar dat hij dat heel goed invult. Ik was blij dat hij vandaag ook scoorde, want uiteindelijk moet een spits doelpunten maken en dat heeft hij nu gedaan."

Ziet de 61-jarige trainer hem ook als serieuze optie voor de rest van het seizoen, ook als Ricardo Pepi en Myron Boadu fit zijn? "Dat hangt ook van de stand van de wedstrijd af. Guus had eigenlijk nog nooit echt in de spits gespeeld. Nu zie je wanneer hij daar wat langer speelt, dat hij dat op zijn manier uitstekend doet. Dus ja, hij is voor mij een optie", vervolgt Bosz.

Gemis van Luuk de Jong

De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles leek bijna een bijgerecht bij het afscheid van Luuk de Jong. Til kent zijn oud-teamgenoot als geen ander en erkent dat hij zijn oude maatje wel mist. "Wat ik altijd waardeer aan Luuk is dat hij als spits ook heel erg nadacht over voetbal. Het klinkt misschien raar in de oren, maar heel veel spitsen denken alleen maar aan bal tegen de touwen schieten en zijn niet zo bezig met het tactische gedeelte over hoe de tegenstander staat en wat wij daar tegenover moeten zetten, ook van achteruit."

"Luuk is eigenlijk de enige spits waarmee ik heb gespeeld, die daar ook echt bewust mee bezig was. Dat is iets wat ik heel fijn vond. Als middenvelder merk ik vaak of het goed staat of niet goed staat. En als je dan een spits hebt die zich daar ook om bekommerd, dan is dat soms wel fijn", vervolgt Til, die het best voor zich ziet dat De Jong ooit trainer wordt. "Ik weet niet of hij dat wil, maar ik denk wel dat hij het vermogen heeft."

Bosz begrijpt wel wat zijn pupil bedoelt met de uitspraken over De Jong en heeft een mogelijke theorie waarom de 35-jarige spits zich meer verdiept in voetbal. "Mensen die niet snel zijn, moeten heel snel kunnen denken. Luuk is geen explosieve speler, dus als hij niet explosief is en ook nog niet nadenkt over het spelletje, dan had hij niet op dit niveau kunnen spelen."

'Héél goed gespeeld'

PSV won met de hakken over de sloot van Go Ahead Eagles (2-1) in het Philips Stadion, maar Bosz had enkel lovende woorden over zijn ploeg. "Ik vond ons niet goed, maar héél goed spelen. Als je tegen een goede, fitte ploeg op 2-0 voor komt, vrijwel niets weggeeft en zelf heel veel kansen hebt gecreëerd dan vind ik dat je héél goed hebt gespeeld."

Waarom werd het in de slotfase toch nog billenknijpen, na de kinderlijke fout van Yarek Gasiorowski waaruit Kowet de aansluitingstreffer wist te scoren? "Als je zo’n goal tegenkrijgt, is het heel logisch en menselijk dat je denkt: het zal toch niet? Dan ga je achteruit lopen in plaats van goed vooruit druk zetten. Het zag er niet dominant uit, maar beste kansen bleven voor ons en we hebben heel weinig kansen weggegeven, dus dat is heel positief. Ik ben eigenlijk heel tevreden."

