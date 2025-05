Dit is Shona Shukrula: KNVB-scheidsrechter, getrouwd met voetballer en werkt met bekende broer in 'criminele wereld'

De carrière van Shona Shukrula bij de KNVB gaat hard. Zo hard dat ze op 33-jarige leeftijd al de eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit is geworden in het Nederlandse betaald mannenvoetbal. Het wetgeven zit in het bloed van haar en haar familie. Haar broer Vito, die advocaat is, werd door de politie gearresteerd en is sindsdien onvindbaar. Hier lees je alles wat je moet weten over Shona Shukrula.

Haar naam zal voor altijd verbonden blijven aan diverse mijlpalen in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Ze was de eerste vrouwelijke scheidsrechter op het hoogste amateurniveau bij de mannen, de eerste vrouwelijke vierde official in het betaald voetbal en de eerste vrouwelijke scheidsrechter in het betaald mannenvoetbal in Nederland. Dat alles bereikte ze in vijftien jaar tijd.

Shona Shukrula reageert op pikant spandoek bij debuut in betaald voetbal: 'Dat die mensen dat doen, is toch mooi?' Het debuut van Shona Shukrula in het betaald voetbal ging niet geruisloos voorbij. Veel media-aandacht en ook opvallende momenten in het stadion zorgden voor een bijzonder moment voor de vrouwelijke arbiter. "Toch hoop ik straks gewoon opgenomen te worden in het scheidsrechterskorps, dan moet het normaal zijn."

Zelf gevoetbald

Eerst voetbalde ze nog zelf, in de jeugd van AFC'34 in Alkmaar, haar geboorte- en woonplaats. Tot haar zeventiende, daarna ging ze al snel fluiten bij de KNVB. In 2017 ging ze internationaal, zeven jaar na haar eerste wedstrijden in Nederland. Ze werd arbiter voor de FIFA en UEFA, floot diverse grote internationale wedstrijden in het vrouwenvoetbal en werd door de KNVB in mei 2024 toegevoegd aan het scheidsrechterskorps voor het betaald voetbal.

Lees hieronder het interview met (oud-)scheidsrechters Danny Koevermans en Mario van der Ende over Shona Shukrula:

Twijfels over vrouwelijke arbiter in Nederland: 'Ik hoorde dat de baas van de UEFA naar de kleedkamers ging' Het Nederlandse profvoetbal staat voor een primeur vanavond. De eerste vrouwelijke arbiter gaat fluiten in het betaald mannenvoetbal: Shona Shukrula is de scheidsrechter bij TOP Oss - ADO Den Haag. Een goede zaak, vindt scheidsrechter Danny Koevermans, oud-arbiter Mario van der Ende is wat kritischer. "Eerder werd extra nadruk op geslacht gelegd, dan lijkt het meer op een publiciteitsstunt dan een goede ontwikkeling."

Achter criminelen aan

Dat ze van autoriteit en straffen uitdelen houdt, blijkt ook uit haar werk in het dagelijks leven. Ze studeerde namelijk rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is inmiddels plaatsvervangend Officier van Justitie voor het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Holland. Ze zit dus niet alleen op het veld achter 'misdadigers' aan, ook in het dagelijks leven probeert ze échte criminelen vervolgd te krijgen.

'Erg druk'

"Als ik in het weekend één vrije dag heb ben ik al blij", zei Shukrula eerder over haar drukke leven. "Sinds mijn debuut in het betaald voetbal heb ik het erg druk. Gelukkig is het OM een flexibele werkgever die graag met me meedenkt. Ik krijg veel steun en mijn collega’s zijn trots op me."

Getrouwd met voetballer

Shukrula heeft een opvallende relatie. Al sinds 1 januari 2022 is het 'official' met een voetballer. Shukrula is al ruim drie jaar heel gelukkig met verdediger Jeff Hardeveld. De twee zijn in juni 2023 zelfs al getrouwd. Dat leverde natuurlijk wel wat problemen op in haar werk als scheidsrechter. Zo mag ze van de KNVB vanwege 'familiale banden' geen wedstrijden fluiten waar haar man Hardeveld actief is. In het verleden dus geen wedstrijden van FC Emmen en nu niks van Telstar, waar Hardeveld sinds de zomer van 2024 voetbalt.

Voetbalzaken bij het OM?

En zo weven de diverse passies, hobby's en jobs door elkaar heen. Want wat gebeurt er als er op haar werk bij het OM een voetbalgerelateerde zaak voorbijkomt? "Als ik aan het werk ben, worden dergelijke zaken zeker even aan mij voorgelegd of kan ik daarover sparren met een collega. Is een harde tackle met een beenbreuk tot gevolg een zware mishandeling bijvoorbeeld? Ik sta er niet daadwerkelijk mee op zitting."

Thuiswedstrijden van AZ

Shukrula is een dochter van een Nederlandse moeder en Surinaamse vader. Ze heeft één oudere broer en twee jongere broertjes. Ze bezocht met haar vader vaak thuiswedstrijden van AZ en in de Noord-Hollandse stad is ze dan ook al een bekende verschijning. Ook trainde ze het voetbalteam van een van haar jongere broertjes. Broer Vito is ook weleens op tv (geweest), als strafadvocaat. Ook 'de wet' zit in de familie Shukrula.

Eerste fluitsignaal bij TOP Oss - ADO Den Haag levert direct uniek moment in Nederlandse voetbalhistorie op Wie vrijdagavond naar de aftrap van TOP Oss - ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie heeft gekeken, was getuige van een stukje Nederlandse voetbalhistorie. Voor het eerst in de geschiedenis floot een vrouwelijke scheidsrechter in het Nederlands profvoetbal bij de mannen.

Eerste internationale wedstrijd

Eind 2024 mocht ze van de UEFA ook haar eerste officiële internationale wedstrijd bij de mannen fluiten. Ze had de leiding over Inter Onder 19 - Arsenal Onder 19 in de Youth League. Daarna werd het stil rondom Shona zelf, Maar haar familienaam kwam des te meer in het nieuws. Haar broer Vito ging Nederlands zwaarste crimineel Ridouan Taghi bijstaan als zijn advocaat.

Pijnlijke 'schade' voor scheidsrechter Shona Shukrula: broer gearresteerd Vito Shukrula, de advocaat van Ridouan Taghi, is donderdag gearresteerd. Dat heeft ook gevolgen voor zijn zus Shona, die ook werkzaam is in de rechtbank. De arrestatie komt als een grote schok.

Broer gearresteerd en onvindbaar

In het voorjaar van 2025 werd Vito gearresteerd door de politie omdat hij ervan wordt verdacht onderdeel te zijn van de criminele organisatie van Taghi. Bijna een week na zijn arrestatie spande zijn eigen advocaat een kort geding aan tegen de Nederlandse staat omdat haar belemmerd werd om met Vito te spreken. Hij was voor haar 'onvindbaar' en dat is volgens haar 'zeer onwenselijk'.