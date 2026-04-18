Wie na de finale van de KNVB Beker tussen AZ en NEC in De Kuip naar de prijsuitreiking kijkt, zal zien dat de hoofdprijs een opvallende vorm heeft. De winnaar van de eindstrijd krijgt de zogeheten Dennenappel overhandigd. Wat is eigenlijk het verhaal daarachter?

Een eerste poging om een Nederlands bekertoernooi te houden kwam in 1893. De clubs stonden niet te springen en het initiatief werd een flop. Vanaf 1898 kwam er wel een toernooi van de grond en in 1899 werd RAP Amsterdam de eerste winnaar.

Aanvankelijk werd gestreden om de zogeheten Holdert-beker, vernoemd naar ondernemer Hendrikus (Hak) Holdert. In 1946 kwam een nieuwe beker, aangeboden door ANVV De Zwaluwen. De beker was van zilver, wat zo vlak na de Tweede Werelroorlog zeer kostbaar was. Ook werd vanaf dat moment de naam KNVB Beker gebruikt. De bond schrijft op zijn site: "Het kostbare geschenk - de beker is namelijk van zilver - krijgt vanwege zijn karakteristieke vorm al snel een populaire bijnaam: 'De dennenappel'".

Waarom een dennenappel?

Maar zo hebben we nog niet de grote vraag beantwoord: waarom is gekozen voor deze vorm? Daar is eerlijk gezegd geen antwoord op. Ook bij de KNVB is die kwestie nooit opgehelderd.

De winnaar krijgt zowel de echte Dennenappel mee als een replica, die in de vitrine mag pronken. De echte moet een jaar later worden teruggegeven. En de spelers ontvangen een miniatuur. De zilveren Dennenappel is 48 centimeter hoog en weegt 5,5 kilogram.

Badjas

Ook krijgen beide teams na de finale badjassen. Het moet voor sponsoren van de voetbalclubs al jaren een doorn in het oog zijn. Een bedrijf investeert geld in een club om met de naam op het shirt te mogen prijken, maar op het moment dat de winnaar van het bekertoernooi de dennenappel de lucht in mag tillen, is daar niets meer van terug te zien. De clubkleding is dan namelijk niet meer te zien door de badjas.

Waarom badjassen bij de bekerfinale?

De badjassen zijn inmiddels een regelrechte traditie geworden, maar hoe komt dat precies? Daarvoor moeten we heel ver terug de tijd in. De bedenker ervan is volgens sporthistoricus Jurryt van der Vooren namelijk Kees van Hasselt. Hij was in 1901 een van de mensen achter de oprichting van het Zilveren Bal-toernooi, dat soms als voorloper van het bekertoernooi wordt gezien.

Van der Vooren schrijft op zijn website sportgeschiedenis.nl dat Van Hasselt in 1912 met de badjas op de proppen kwam. Het Algemeen Handelsblad schreef rond dat moment dat de reden erachter heel simpel was. Bezwete spelers konden tijdens het wachten op de prijsuitreiking een verkoudheid oplopen en dus werd de badjas gebruikt om te voorkomen dat ze het koud zouden krijgen.

Nieuw leven

Het toernooi om de Zilveren Bal stopte echter tientallen jaren later en dat het in het huidige bekertoernooi nog een traditie is, komt door sportmarketeer Frank van der Wall Bake. Hij was niet op de hoogte dat het eerder in Nederland werd gedaan, want hij haalde inspiratie uit Engeland.

In 1995 zijn de badjassen weer te zien. De winnaars krijgen een rood exemplaar, de verliezers moeten het doen met een witte. Dat heeft een simpele reden. Biermerk Amstel is de sponsor en de huiskleur van dat bedrijf is rood.