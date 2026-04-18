Héél Nijmegen leeft toe naar de bekerfinale van NEC tegen AZ, en dat geldt ook voor groot NEC-fan Jochem van Gelder. De Nederlandse presentator deelde eerder deze week een emotionele foto van zijn overleden vader samen met zoon Jesse. "Het is een soort van symbolisch moment dat het supportersstokje werd overgedragen", vertelt Van Gelder.

"De spanning begint al aardig te komen", erkent Van Gelder in gesprek met Sportnieuws.nl. "Je ontkomt er ook niet aan, omdat je hier dagelijks wordt geconfronteerd met NEC. De hele stad kleurt rood, groen en zwart. Twee jaar geleden was het ook al heftig, maar nu is het nóg meer. De vorige keer waren er zo’n drieduizend shirts voor de KNVB Beker, nu liefst tienduizend", noemt de Nederlandse presentator als voorbeeld.

Nijmegen ruikt succes

Volgens Van Gelder heeft de complete gekte in Nijmegen ook te maken met de kans op succes. Waar de club bij de vorige bekerfinale tegen Feyenoord vooraf weinig kans werd toegedicht, leeft nu het gevoel dat er écht iets te halen valt. "Het hele seizoen is al fantastisch en spectaculair. We staan op de derde plek met nog vier wedstrijden te gaan, dat is natuurlijk al ongekend. Maar we staan ook nog in de finale van de beker. Sinds de halve finale tegen PSV is het hier ontploft", beschrijft hij.

De Nederlandse presentator is ervan overtuigd dat juist die halve finale de perfecte loting was voor NEC. "Je wist toen: als je die wint, dan heb je de beker al bijna binnen. Dat werd ook zo gevierd. De Goffert ontplofte écht op die avond. Het werd gevierd alsof we de KNVB Beker al hadden", vervolgt hij. Toch merkt hij dat het optimisme de laatste weken gereserveerder is. "AZ wordt steeds beter. Ik denk nu af en toe ook: het zal toch niet wéér misgaan…"

Bijzondere foto van overleden vader

Bij belangrijke wedstrijden van NEC moet Van Gelder vaak aan zijn overleden vader denken. Daarom deelde hij deze week ook een foto waarop zijn vader samen met zoon Jesse staat, met wie hij zondag naar De Kuip reist. "Iedere NEC-fan heeft wel foto's die gerelateerd zijn aan NEC. Voor de één is het een doelpunt en voor de ander een foto met een bekende speler. Voor mij is het echter deze foto, dat is mijn meest dierbare NEC-foto."

"Dit was op zondag 15 mei in 2005", legt hij uit. "Dat was achteraf de enige wedstrijd waarbij we met drie generaties op de tribune zaten. Mijn vader had een herseninfarct gehad, maar wilde toch nog één keer een wedstrijd bijwonen. Bij NEC hebben ze ervoor gezorgd dat er toen een mooi plekje voor hem was in zijn rolstoel. Dat was ook één van de eerste wedstrijden dat Jesse meeging. Het is een soort van symbolisch moment dat het supportersstokje werd overgedragen. Het zien van de foto doet me wel wat."

Voorspellen met Van Gelder

Het supportershart van Van Gelder hoopt op de eerste KNVB Beker uit de clubgeschiedenis van NEC. Toch verwacht hij dat het een zenuwslopende finale wordt. "Ik denk dat we met 2-0 achter komen", voorspelt hij. "Maar, we komen in de extremis op gelijke hoogte en dan winnen we na penalty’s. Het wordt dus de eerste geslaagde poging om de dennenappel mee naar Nijmegen te nemen. En dan wordt het een week feesten", besluit Van Gelder.