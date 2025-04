Dit is waarom er badjassen worden uitgedeeld na de finale van de KNVB Beker tussen AZ en Go Ahead Eagles

Wie na de finale van de KNVB Beker tussen AZ en Go Ahead Eagles naar de prijsuitreiking kijkt, zal ongetwijfeld iets opvallends zien. De spelers en staf van beide finalisten ontvangen namelijk badjassen. De winnaars krijgen een groene en de verliezers een witte. Het is al jarenlang een traditie na de bekerfinale, maar wat is eigenlijk het verhaal daarachter?

Het moet voor sponsoren van de voetbalclubs al jaren een doorn in het oog zijn. Een bedrijf investeert geld in een club om met de naam op het shirt te mogen prijken, maar op het moment dat de winnaar van het bekertoernooi de dennenappel de lucht in mag tillen, is daar niets meer van terug te zien. De clubkleding is dan namelijk niet meer te zien doordat alle spelers een badjas dragen.

Waarom badjassen bij de bekerfinale?

De badjassen zijn inmiddels een regelrechte traditie geworden, maar hoe komt dat precies? Daarvoor moeten we heel ver terug de tijd in. De bedenker ervan is volgens sporthistoricus Jurryt van der Vooren namelijk Kees van Hasselt. Hij was in 1901 een van de mensen achter de oprichting van het Zilveren Bal-toernooi, dat soms als voorloper van het bekertoernooi wordt gezien.

Van der Vooren schrijft op zijn website sportgeschiedenis.nl dat Van Hasselt in 1912 met de badjas op de proppen kwam. Het Algemeen Handelsblad schreef rond dat moment dat de reden erachter heel simpel was. Bezwete spelers konden tijdens het wachten op de prijsuitreiking een verkoudheid oplopen en dus werd de badjas gebruikt om te voorkomen dat ze het koud zouden krijgen.

Nieuw leven

Het toernooi om de Zilveren Bal stopte echter tientallen jaren later en dat het in het huidige bekertoernooi nog een traditie is, komt door sportmarketeer Frank van der Wall Bake. Hij was niet op de hoogte dat het eerder in Nederland werd gedaan, want hij haalde inspiratie uit Engeland.

In 1995 zijn de badjassen weer te zien. De winnaars krijgen een rood exemplaar, de verliezers moeten het doen met een witte. Dat heeft een simpele reden. Biermerk Amstel is de sponsor en de huiskleur van dat bedrijf is rood.

Go Ahead Eagles, de bekerwinnaar van de finale tegen AZ zal dit jaar een groene badjas gaan krijgen en ook dat heeft met de sponsor te maken. Het bekertoernooi wordt namelijk gesponsord door TOTO en dat bedrijf is vooral bekend door de groene kleur. De verliezer zal het wederom moeten doen met een witte badjas.