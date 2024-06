Dit is waarom Schotland - Hongarije heel belangrijk is voor het Nederlands elftal op het EK

De laatste speelronde van de groepsfase op het EK gaat zondag beginnen. De komende dagen gaan de beslissingen vallen en wordt duidelijk welke landen naar de knock-outfase gaan. Groep A is zondagavond als eerste aan de beurt en het Nederlands elftal zal met extra interesse naar het duel tussen Schotland en Hongarije kijken.

Gastland Duitsland hoeft zich zondagavond de minste zorgen te maken. Onze oosterburen wonnen de eerste twee duels en zijn zeker van een plek in de volgende ronde. Een gelijkspel tegen Zwitserland is genoeg voor de groepswinst. Zwitserland staat op vier punten en heeft een punt nodig om de tweede plaats veilig te stellen. Het duel tussen Schotland (één punt) en Hongarije (nul punten) lijkt een gevecht om de derde plaats te worden. Toch is het duel voor Nederland erg belangrijk.

Beste nummers drie

Nederland weet na het gelijkspel tegen Frankrijk dat het eerste, tweede of derde gaat eindigen in Groep D. Als Oranje derde wordt, moet het bij de vier beste nummers drie van het EK horen om toch naar de achtste finales te gaan. Dat betekent dus dat er twee andere nummers drie slechter moeten zijn.

Het Nederlands elftal heeft vier punten en normaal gesproken is dat wel voldoende daarvoor, maar helemaal zeker is dat niet. Voorlopig lijkt er nog een punt nodig tegen Oostenrijk in het laatste groepsduel om aan alle onzekerheid een eind te maken. Toch kan Oranje zich al voor dat duel plaatsen voor de achtste finales.

Belang voor Oranje

Dan is het resultaat van Schotland - Hongarije echter van groot belang. Het is voor Nederland het beste als de Schotten de wedstrijd niet winnen. Eindigt het duel gelijk dan is Schotland derde met slechts twee punten. Bij een overwinning van Hongarije eindigen zij als derde met drie punten. Dat is dus sowieso slechter dan de vier punten die het Nederlands elftal heeft gepakt.

In dat geval is het zeker dat in ieder geval een van de andere nummers drie slechter is dan Oranje. De tweede ploeg kan al snel volgen. Groep B komt namelijk maandagavond al in actie en als het al geplaatste Spanje in die poule wint van Albanië is het zeker dat ook daar de nummer drie niet op vier punten gaat eindigen. In dat geval is Oranje dus al voor de laatste speelronde zeker van de achtste finales.

