TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Schotland - Hongarije, dé finale van poule A

Zwitserland is het EK voetbal begonnen met een prima zege op Hongarije: 3-1. Eigenlijk had Zwitserland de eerste helft niks te vrezen van de Hongaren, maar in de tweede helft was de wedstrijd een stuk spannender. Het is de vierde keer ooit op een EK dat de Zwitsers in negentig minuten een wedstrijd winnen.