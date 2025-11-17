In de zomer van 2026 vindt het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada plaats. Oranje is inmiddels zo goed als zeker van deelname, net als een hoop andere landen en dus is het voor die landen wachten op de loting. Lees hier wanneer die plaatsvindt.

Door het gelijkspel tegen Polen is Oranje zo goed als zeker van deelname aan het komende wereldkampioenschap. De ploeg van Ronald Koeman staat met drie punten verschil bovenaan in de WK-kwalificatiepoule met Polen, Finland, Litouwen en Malta. In de laatste poulewedstrijd speelt Nederland tegen Litouwen en Polen tegen Malta. Oranje kan directe plaatsing voor het WK enkel nog ontlopen als er wordt verloren van Litouwen en Polen met een gigantisch doelpuntenverschil van meer dan tien goals van Malta wint.

Meerdere wegen naar Rome

Mocht dit bizarre scenario zich alsnog voltrekken, dan heeft Oranje alsnog een kans via de play-offs van het WK. De twaalf nummers twee van de WK-kwalificatiepoules in Europa krijgen een kans via de play-offs om zich alsnog te plaatsen. Vier andere landen die zich via de Nations League hebben geplaatst komen hier ook nog bij. Op 20 november loten de teams voor de wedstrijden tegen elkaar die plaats vinden op 26 maart. Op 31 maart spelen de landen die hun eerste wedstrijd winnen de finale tegen elkaar. Uiteindelijk komen dan vier landen bovendrijven die als laatste Europese deelnemers mee doen aan het WK.

Wanneer is de loting voor het WK 2026?

Als Nederland zich wel plaatst via de directe weg, dan komt Oranje direct in de pot tijdens de officiële WK-loting. Die loting vindt al plaats op vrijdag 5 december. De loting wordt gehouden in het John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington DC. Om 12:00 uur in de Verenigde Staten begint de uitzending, dat houdt in dat er om 18:00 uur Nederlandse tijd wordt begonnen met het loten.

In totaal doen er 48 landen mee aan het aankomende WK. Die worden tijdens de loting verdeeld over twaalf gelijke poules van vier landen. De drie gastlanden en de negen beste landen van de FIFA-ranking komen in pot één terecht tijdens de loting. Nederland staat op dit moment zesde en komt door die plek dus waarschijnlijk in pot één terecht.