Vitesse verdwijnt uit het profvoetbal, nadat de onafhankelijke beroepscommissie van de KNVB besloot dat de club de proflicentie niet terug krijgt. Wat heeft dit voor gevolgen voor de Keuken Kampioen Divisie? Blijven er negentien teams over, of stapt bijvoorbeeld Jong Feyenoord in?

Op die laatste vraag kunnen we kort zijn: nee. Er zitten al vier beloftenploegen in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor de max is bereikt. Jong Ajax, Jong AZ, Jong FC Utrecht en Jong PSV bezetten momenteel die plekken. Ook een amateurclub kan de vrijgekomen plek van Vitesse niet innemen. "Voor een amateurclub duurt dat proces over het algemeen zo’n 2,5 seizoen", zei de KNVB onlangs tegen De Gelderlander. "Los van het feit dat de clubs dit misschien helemaal niet willen."

Wat gebeurt er met de vrijgekomen plek van Vitesse in de Keuken Kampioen Divisie?

Het antwoord daarop is heel simpel: die blijft vrij. De Keuken Kampioen Divisie bestaat volgend jaar uit 19 teams, waardoor de clubs in totaal 36 wedstrijden spelen in één seizoen. Ieder weekend is ook een ploeg vrij, de clubs hebben twee vrije weekenden komend seizoen.

De allereerste club waar dat voor geldt is Almere City FC. De degradant van het afgelopen Eredivisie-seizoen zou op zaterdag 9 augustus de eerste tegenstander van Vitesse zijn in de Keuken Kampioen Divisie. SC Cambuur kan eerder met vakantie of uitrusten voor de play-offs, die club stond in de laatste speelronde tegenover de Arnhemmers.

'Lamgeslagen en sprakeloos'

Susanne Wichhart, de voorzitter van de supportersvereniging van Vitesse, is "lamgeslagen en sprakeloos" nu de club de proflicentie definitief kwijt lijkt. Vorig jaar kreeg de club uit Arnhem de licentie na een beroepszaak nog terug, maar deze keer niet. "Het voelt nu anders, het lijkt alsof ik in een groot gat ben gevallen", zegt Wichhart telefonisch vanuit het buitenland.

De voorzitter weet nog niet of er een steunbetuiging komt vanuit supporters. "Ik denk dat iedereen er op dit moment een beetje bij zit zoals ik, lamgeslagen, aldus Wichhart. Vitesse verwacht het besluit nog aan te vechten bij de rechter. "Aan ieder sprankje hoop klamp ik me vast, maar voor nu overheerst de teleurstelling en het verdriet."

Jong Feyenoord niet in piramide

In Rotterdam zouden veel fans gehoopt hebben op een plekje in de Keuken Kampioen Divisie. Jong Feyenoord behoort namelijk niet tot de voetbalpiramide. Jeugdspelers spelen in tegenstelling tot concurrenten van Ajax, AZ en PSV op een veel lager niveau. Jong Feyenoord was afgelopen seizoen dicht bij toetreding tot de Derde Divisie, maar in een tweeluik werd verloren van Jong Sparta (3-4).