Het nieuws dat Vitesse definitief zijn proflicentie verliest, kwam hard aan bij Theo Janssen. "Dat het zo hard aankwam, dat had ik niet verwacht", reageerde de voormalig speler en trainer van de Arnhemmers, zichtbaar aangeslagen, na afloop van het duel tussen FC Utrecht en FC Sheriff bij Ziggo Sport.

Janssen was samen met Ziggo Sport-verslaggever Noa Vahle aanwezig bij de wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Sheriff in de Galgenwaard voor een analyse van de wedstrijd, die FC Utrecht overtuigend won. Tijdens de tweede helft van het duel kwam het nieuws over Vitesse naar buiten. Vahle vroeg Janssen na afloop naar zijn reactie. "Je krijgt natuurlijk gelijk heel veel berichten, heel veel belletjes. Je schrikt vooral", reageerde hij.

'Nog een procentje kans'

"Je houdt er een klein beetje rekening mee", gaat hij verder. "Omdat je natuurlijk weet dat het kan gaan komen, maar dat het zo hard aankwam bij ons, bij mij, dat had ik niet verwacht. Ik had wel verwacht dat het me pijn zou doen. Ik heb wat mensen gesproken en er is nog een procentje kans", concludeert hij enigszins optimistisch. "We gaan er alles aan doen."

'Dat wordt nu belemmerd'

"Dat er in het verleden heel veel dingen niet goed zijn gegaan, dat ga ik niet tegenspreken, dat is duidelijk", stelde Janssen. "Maar er zijn nu heel veel mensen die het juiste willen doen met de club, die transparant willen zijn, open willen zijn. Er staan heel veel ondernemers klaar vanuit de regio in Arnhem die het over willen nemen. Dat wordt nu belemmerd omdat het in het verleden niet goed gegaan is."

Hoop

"Ik snap het wel, want je kijkt naar het verleden", ging hij verder. "Laat ik niet zeggen dat Vitesse alles goed heeft gedaan, want dat hebben ze absoluut niet. Alleen voor die mensen die elke week op de tribune zitten, de achterban, de medewerkers, voor iedereen stort nu een beetje de wereld in. We hebben allemaal nog een klein beetje hoop."

'Ben er vandaag nog geweest'

Al is die hoop niet groot. Zo blijkt wanneer Vahle hem vraagt hoe groot die hoop nog is. "Een paar procent", antwoordde hij. "Maar, iedere procent is er een en daar gaan we voor. Ik heb nooit in deze situatie gezeten. Ik ken de materie niet. Ik heb er het verstand niet van. Ik heb me gefocust op het voetbal-gedeelte bij Vitesse de afgelopen maanden nog. Ik ben er vandaag nog geweest. Dus dat dit nu binnenkomt is keihard en doet heel veel pijn."