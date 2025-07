De Oranje Leeuwinnen hopen op een mooi resultaat op het EK. In een poule met Wales, Engeland en Frankrijk kan het team alle steun gebruiken. Op de Zwitserse tribunes zullen dan ook genoeg liefdespartners verschijnen. Eén koppel speelt zelfs allebei voor het Nederlands team.

De 23 speelsters van het Nederlands elftal hebben geen doorsnee leven. Ze wonen vaak in het buitenland en reizen heel Europa rond. Dat heeft logischerwijs ook effect op relaties. De ene speelster is aan het daten met een collega, terwijl anderen hun relatie liever meer privé houden. Welke liefdespartners zijn er op de tribunes te spotten?

Bekende vriendin van Oranje Leeuwin Jill Roord moest op cursus voor EK: 'Daar moeten we op hopen' Tophockeyster Pien Sanders is binnenkort te spotten op de tribunes van de Oranje Leeuwinnen op het EK voetbal in Zwitserland. De 27-jarige speelster van HC Den Bosch heeft sinds kort officieel een relatie met voetbalster Jill Roord en is nu dus een echte supporter van het Nederlands elftal.

Jill Roord

Het bekendste koppel bij de Oranje Leeuwinnen is misschien wel die van Jill Roord en Pien Sanders. Zij is een tophockeyster voor HC Den Bosch en het Nederlands team. Na een relatie van tien jaar met hockeyer Thijs, vond ze de liefde bij voetbalster Roord. Ze wonen samen in Amsterdam.

Esmee Brugts en Daniëlle de Jong

FC Barcelona-speelster Esmee Brugts beleeft een extra speciaal EK. Haar vriendin Daniëlle de Jong is namelijk de derde doelvrouw van Oranje. Ze spelen beiden hun eerste Europees Kampioenschap. De Jong is keepster bij FC Twente.

Kerstin Casparij

Verdedigster Kerstin Casparij heeft sinds 2023 een relatie met de Engelse Ruth Brown. Dat komt goed uit, want ze speelt in Engeland voor Manchester City. De Oranje-international speelde recent nog met haar vriendin in een bijzondere reclame voor Tinder, de app waar ze elkaar ontmoet hebben.

Oranje Leeuwin speelt hoofdrol in opmerkelijke advertentie voor datingapp: 'Soulmates' Oranje Leeuwin Kerstin Casparij speelt samen met haar vriendin de hoofdrol in een opmerkelijk reclamespotje. De 24-jarige speelster van Manchester City deelt haar liefdesverhaal. Ze blijkt haar vriendin op Tinder ontmoet te hebben.

Vivianne Miedema

Oranje-spits Vivianne Miedema moet haar liefde binnenkort even naast zich neerleggen. Ze heeft een relatie met voormalig teamgenote Beth Mead. Op het EK is zij vooral een concurrent, want Mead speelt voor Oranje-tegenstander Engeland. De Engelse speelster had eerder een relatie met Daniëlle van den Donk.

Vivianne Miedema speelt uniek en opvallend duel tijdens EK: 'Dit had natuurlijk zo moeten zijn' Vivianne Miedema is al jaren samen met de Engelse voetbalster Beth Mead, maar de komende weken zijn de twee even rivalen. Nederland en Engeland treffen elkaar op het EK voetbal en Mead heeft uitleg gegeven hoe zij en Miedema in die weken met elkaar omgaan.

Daniëlle van den Donk

Van den Donk stapte kort voor het EK in het huwelijksbootje met de Australische voetbalster Ellie Carpenter. Ze speelden samen bij Olympique Lyonnais. Enkele weken geleden deelde het liefdeskoppel prachtige foto's van hun bruiloft.

Jackie Groenen

Jackie Groenen houdt haar vriend vooral voor zichzelf. Af en toe deelt de speelster van Paris Saint-Germain toch een foto van haar verloofde Bram Steijns. De zijn vijf jaar samen en zijn sinds 2024 verloofd. Een betere stad voor de liefde dan Parijs is er niet.

Dominique Janssen

Dominique Janssen stond tussen 2018 en 2020 bekend onder de achternaam van haar ex-man Bloodworth, maar dat veranderde na een scheiding weer van naam. Momenteel heeft ze de liefde hervonden bij keeperstrainer Patrick. Ze leerden elkaar kennen bij VfL Wolfsburg, de oude werkgever van Janssen.

Lize Kop

Keepster Lize Kop heeft haar liefde gevonden in Siemen Hindrik. Aan hun Instagram te zien zijn ze al jarenlang samen. De avontuurlijke Siemen is kite-instructeur en fotograaf.

Damaris Egurrola

De 25-jarige Damaris Egurrola kon kiezen om uit te komen voor Spanje, Amerika en Nederland, en koos voor die laatste. Diezelfde keuze is gevallen op Katia, haar vriendin die woont in Parijs. Het liefdeskoppel was onlangs nog aanwezig op de bruiloft van Van den Donk.

Romée Leuchter

PSG-speelster Romée Leuchter heeft een neusje voor de goal. Naast het veld heeft ze ook raak geschoten. Ze is al enkele jaren samen met Kaan, met wie ze regelmatig selfies in haar Instagram Stories deelt.

Ilse van der Zanden

Ilse van der Zanden is misschien wel de minst bekendste Oranje Leeuwin. De kersverse speelster van Fiorentina heeft al jarenlang een relatie met Joelle. Sinds 2022 zijn ze verloofd.

Van de overige speelsters is hun huidige relatiestatus onbekend. Lineth Beerensteyn, Lynn Wilms, Veerle Buurman, Daphne van Domselaar, Chasity Grant, Renate Jansen, Wieke Kaptein, Victoria Pelova, Caitlin Dijkstra en Katja Snoeijs lijken vrijgezel. Sherida Spitse scheidde eerder dit jaar van haar ex-vrouw met wie ze twee kinderen heeft.